Sanremo Giovani 2019 | ecco chi sono i finalisti

(Di sabato 7 dicembre 2019): questo pomeriggio, con la seconda tornata di sfide, si è completata la lista dei cantanti che parteciperanno alla finale. La giuria demoscopica e la Commissione Musicale hanno scelto altri cinque artisti da promuovere. Ai già annunciati Thomas, Fadi, Fasma, Leo Gassmann e Marco Sentieri si aggiungono: Jefeo, i Réclame, Shari, Avincola e Eugenio in Via di Gioia.i vedetti (tra parentesi le canzoni; in grassetto i vincitori delle sfide): Giulia Mutti (Romanzo Cattivo) vs. Jefeo (Un, due, tre, stella!).Réclame (Il viaggio di ritorno) vs. Libero (La casa del vento).Shari (Stella) vs. Simona Severini (Una cosa bella).Nico Arezzo (Volo) vs. Avincola (Un rider).Eugenio in Via di Gioia (Tsunami) vs. Mike Baker (Stupido). Vi ricordiamo che tra i dieciusciranno cinque degli otto cantanti della sezione Nuove Proposte del Festival di2020. ...

