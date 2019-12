Germania | il nuovo corso di Spd | a sinistra | ma non troppo Schulz | ‘Basta austerity in

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) Spostiamoci a, ma non, cari compagni e compagne. Sembra essere questo il senso ultimo della prima giornata di congresso Spd a Berlino.sì, ma nonradicale, tanto che Martin, ex presidente del Parlamento europeo, ci tiene a discostarsi da Jeremy Corbyn, consideratoestremista, ma allo stesso tempo vuole archiviare l’in Europa. Rompere la Große Koalition? Sì, ma dalla prossima legislatura, adesso bisogna mediare per ottenere il più possibile, anche perché i sondaggi non sono certo favorevoli al partito Socialdemocratico tedesco e il 67% della popolazione è favorevole a mantenere questo governo. Allora si va di Realpolitik, ad esclusione di una mozione per la rottura della coalizione, il tema sparisce dall’agenda, mentre fino a pochi giorni fa sembrava essere il nodo centrale di questo congresso che prevedeva una rivoluzione. E ...

delicate__22 : RT @leaf_0: Merkel ad Auschwitz: ' è successo e può succedere di nuovo, un abominio incancellabile perpetrato dalla Germania. Vigileremo… - robyducklings : RT @leaf_0: Merkel ad Auschwitz: ' è successo e può succedere di nuovo, un abominio incancellabile perpetrato dalla Germania. Vigileremo… - maximone816 : RT @leaf_0: Merkel ad Auschwitz: ' è successo e può succedere di nuovo, un abominio incancellabile perpetrato dalla Germania. Vigileremo… -