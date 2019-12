Denis Bergamini Trasferito pm che riaprì indagini | sorella Donata | ' Fucilata'

ilsussidiario

(Di sabato 7 dicembre 2019), il calciatore del Cosenza ucciso il 18 novembre 1989 avrà giustizia?il pm Eugenio Facciolla, che fece riaprire l'inchiesta.

CosenzaChannel : L'associazione Verità per Denis, insieme a tanti ultrà, manifesta sotto il tribunale di #Cosenza affinché l'inchies… - dino_andreani : RT @Avvenire_Nei: Caso Bergamini, Cosenza chiede «Verità per Denis». E giustizia - DIFelisari : RT @Avvenire_Nei: Caso Bergamini, Cosenza chiede «Verità per Denis». E giustizia -