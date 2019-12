Che fine ha fatto Paolo Meneguzzi?

cronacasocial

(Di sabato 7 dicembre 2019)canta ancora, hauscire il suo ultimo singolo la scorsa estate anche se se ne sono accorti in pochi. Ma andiamo con ordine. Lo scorso 19 agosto è uscito Supersonica, il nuovo hit musicale di, il cantautore svizzero-italico che dieci anni fa era sulla bocca di tuti, vendendo oltre sue milioni di copie. Cresciuto in una famiglia di artisti, figlio unico di due emigrati italiani (Gomez Meneguzzo e Loredana Pacchiani), ha in regalo dal nonno Franco la sua prima chitarra a 8 anni. Due anni più tardi debutta in una trasmissione televisiva per bambini condotta da Ettore Andenna nella rete televisiva Antennatre con la canzone Attacca al chiodo quel fucile e poi partecipa al Concorso per bambini della città di Lugano con la canzone Con l’amico Giacomino di Franco Renato Carenzio. Cresciuto tra Stabio, Milano e Varese, consegue il diploma di Ragioneria ...

pinapic : #Salvini non sa che Ferrero è costretto a importare nocciole dall'estero perché in Italia non se ne producono abbas… - Mov5Stelle : Si continua a dire che con il blocco della #prescrizione ci saranno processi senza fine: è un rischio che non esist… - VincenzoDeLuca : Il Consiglio dei Ministri ha decretato la fine del commissariamento. Dopo dieci anni per la Campania è un risultato… -