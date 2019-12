Amici 19 | a sorpresa scatta il bacio Tutto lo studio di sasso e Maria De Filippi | in

caffeinamagazine

(Di sabato 7 dicembre 2019) Unche fa notizia, quello tra Valentin e Francesca Tocca. Ma tra moglie e marito non si mette il dito e i ballerini di19 dovrebbero saperlo bene. L’iniziativa sembrerebbe essere stata la loro. Nella coreografia non poteva mancare il, ma la reazione di Francesca durante l’esibizione e soprati commenti diDenon sono stati i migliori. Valentin Alexandru stava affrontando la sua sfida per rimanere nella scuola, dopo che la settimana scorsa gli allievi capitanati da Nyv hanno perso la sfida a squadre. Il ballerino si è esibito con Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro, specializzata in latino-americano. Ma ilcome si spiega? Sembrerebbe essere stata l’iniziativa di qualcuno, ma di chi precisamente? Valentin si è portato in avanti, intento a baciare Francesca con tutte le migliori intenzioni che non lasciano dubbi: ilera ...

