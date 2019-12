Meteo Aeronautica Militare | le previsioni per il weekend dell’Immacolata

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il bollettino del serviziorologico dell’: leper oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord: sereno o poco nuvoloso con nebbie in banchi sulla pianura padano-veneta che si solleveranno nel corso della giornata determinando nubi stratiformi, mentre annuvolamenti più compatti interesseranno la Liguria con locali deboli piogge; dalla sera nubi in aumento su Valle d’Aosta, alto Piemonte e Lombardia. Centro e Sardegna: molto nuvoloso con locali piogge che si intensificheranno nel corso della giornata divenendo più frequenti su Toscana, Umbria e Lazio, mentre risulteranno sporadiche ed occasionali sul settore adriatico. Sud e Sicilia: molto nuvoloso con piogge sparse, più frequenti inizialmente sull’area ionica peninsulare, sicilia nordorientale e penisola salentina, in graduale attenuazione nel corso del pomeriggio ad ...

