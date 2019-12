Calcio a 5 femminile | la Rappresentativa Campania pesca in casa Folgore Acquavella

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiCercola (Na) – Lunedi prossimo, 9 dicembre, nel pomeriggio presso la tendostruttura di Cercola, in via Matilde Serao, si terrà un raduno valevole per le convocazioni nellaregionale dia cinque, under 25, riservata alle calciatrici di Serie C. Il tecnico Dario Capasso, di comune accordo con il coordinatore Carmine Gatti, ha convocato 26 calciatrici tra cui 5 in forza alla. Ritorno inper Maria Di Santi e Petronilla Di Luccia che nel recente torneo delle Regioni, disputato in Basilicata in estate, hanno indossato la maglia della squadra campana. Nuova opportunità per Elisabetta D’Isabella, già convocata lo scorso anno nei vari stage di selezione, mentre prima volta per Emilia Esposito, la più giovane tra le convocate, e Gaia Laura. Soddisfazione indove ...

