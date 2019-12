Cane unicorno minacciato di morte | bloccate le adozioni | “Narwhal resterà con chi lo ama”

fanpage

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Narwhal, il cucciolo con la coda sulla fronte, ribattezzato in tutto il mondo "", ha ricevuto brutti commenti online con tanto di minacce di. Per questo, Rochelle Steffen, responsabile dell'associazione che si è occupata di lui, ha deciso di bloccare leesterne e di occuparsene direttamente. Il piccolo verrà addestrato comeda pet therapy.

