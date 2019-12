Spadafora | «Lega A e diritti tv | garantirò la massima trasparenza»

calcionews24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Il Ministro dello Sportfarà di tutto per favorire una assegnazione deitelevisivi dellaSerie A conforme alle regole Vincenzo, ministro delle politiche giovanili e dello sport, ha rilasciato alla Camera alcune dichiarazioni riguardanti la gestione deitv dellaSerie A. Ecco le sue parole riportate da Ansa. «Il ministero da me presieduto eserciterà ogni legittima azione di monitoraggio, nel rispetto dei ruoli, per garantire lae il pieno rispetto delle regole nel mondo dello sport. E’ mia ferma intenzione seguire con interesse le vicende messe in luce al fine non solo di evitare qualsivoglia conflitto di interesse, anche soltanto potenziale, ma altresì di vigilare che itelevisivi vengano ceduto secondo le regole del mercato e della libera concorrenza, anche per salvaguardare la cosiddetta contribuzione ...

