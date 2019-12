Ragazza morta di meningite a Brescia | medici indagati per omicidio

Veronica Cadei | chi era la Ragazza morta di meningite : Uccisa dalla meningite, Veronica Cadei sognava di coronare i suoi tanti sogni. Purtroppo questa sfortunata 19enne è morta nel giro di un giorno. Si chiamava Veronica Cadei la studentessa uccisa da una meningite acuta. Ed aveva tanti sogni nel cassetto. Come molti giovani che alla sua età, 19 anni, provano già a metterli in pratica. […] L'articolo Veronica Cadei | chi era la ragazza morta di meningite è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ragazza si sposa e il giorno delle nozze riceve un regalo incredibile dalla mamma che era morta tempo prima : Una donna inglese di 38 anni, Emma Letts, stava organizzando il proprio matrimonio quando la mamma ha ricevuto la terribile notizia di essersi ammalata di tumore ai polmoni. Poiché i medici non avevano dato molte speranza alla donna questa pensò di voler esserci comunque al matrimonio della figlia e pensò un modo molto bello e molto dolce. Andò nel negozio dove la futura sposa aveva scelto le scarpe per il grande giorno e chiese di volerle ...

Caso Lisa Gabriele - sarà riesumata la salma della Ragazza morta soffocata : sarà riesumata in cerca di DNA la salma di Lisa Gabriele, la 22enne trovata morta nelle campagne di Montalto Uffugo (Cosenza), nel 2005. A far riaprire il Caso una lettera anonima: "Sono un poliziotto onesto della Stradale. Per troppo tempo sono stato costretto al silenzio dalla paura. Parlo di Lisa Gabriele, morta a 22 anni per la sola colpa di essersi innamorata di un delinquente che veste la mia stessa divisa”.Continua a leggere

Alatri - trovata morta una Ragazza sul letto di un fiume : Francesco Boezi Una ragazza di trent'anni è stata rinvenuta sul letto del fiume Cosa, ad Alatri. Ancora nessun dettaglio specifico sul perché della morte. In mattinata era arrivata una denuncia di scomparsa Michela Rezza è stata trovata morta sul letto del fiume Cosa, in Ciociaria. Nello specifico, il corpo della giovane è stata rinvenuto all'interno del territorio di Alatri, comune di trentamila abitanti, che è sito in provincia di ...

I funerali di Giulia - la Ragazza morta dopo l’incidente : l’abbraccio dei due padri e le lacrime dell’Italia intera : Gli sguardi di due padri che si incrociano, il volto di chi ha perso tutto e di fronte quello di un uomo affranto. Siamo nel Duomo di Castelfranco: è qui i suoi cari hanno dato l’estremo saluto a Giulia Zandarin, la ragazza morta a 18 anni nell’incidente in Mercedes con l’auto, guidata dal fidanzato Alberto, che si è ribaltata togliendole la vita. Ma senza dubbio il momento più emozionante è stato l’abbraccio tra due padri piegati dal dolore: ad ...

Livorno. E’ Moira Piermarini la Ragazza trovata morta nell’ex fabbrica Trw : Moira Piermarini, trentenne di Roma, residente a Nodica di Vecchiano (Pisa), è stata trovata senza vita lunedì mattina a Livorno

Ragazza romana di 20 anni morta in un incidente sulla Roma-Fiumicino : Tragedia della strada lunedì pomeriggio. Una Ragazza romana di 20 anni è morta in un incidente sulla Roma-Fiumicino. La vettura

Livorno. Ragazza trentenne di Vecchiano trovata morta nell’ex fabbrica Trw di via Enriques : Macabra scoperta a Livorno, nell’ex fabbrica Trw di via Enriques, nella zona industriale di Stagno. Qui nel fine settimana si

Livorno - trovata morta Ragazza in una ex fabbrica : aveva partecipato a un rave party : Il cadavere di una donna, all’apparenza di giovane età, è stato trovato stamani a Livorno presso il capannone di una ex fabbrica dove nei giorni di Ognissanti si è tenuto un rave party che si è concluso ieri sera e a cui hanno partecipato in centinaia da tutta Italia. E’ quanto si apprende da fonti locali. Sul posto la squadra mobile di Livorno dopo un primo intervento del 118 che aveva constatato il decesso. Tra gli accertamenti ...

Ragazza morta impiccata al cancello di casa a Loranzè : aveva scavalcato perché senza chiavi : È rientrata a casa dalla serata trascorsa con gli amici in discoteca, si è accorta di non avere le chiavi e ha deciso di scavalcare, ma è rimasta impigliata con al collo con il...

Venezia - fidanzati si schiantano in auto : Ragazza morta sul colpo : Tragico incidente a Musile di Piave, in provincia di Venezia. Alberto Antonello, il figlio di Franco e fratello di Andrea che hanno ispirato Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores si è schiantato in auto assieme alla sua fidanzata Giulia Zandarin. Il 19enne ha riportato gravi ferite, mentre la ragazza non ce l'ha fatta ed è morta sul colpo. Il sinistro è avvenuto nella mattina del 1 novembre 2019 verso le 8:00 al rientro da una festa di ...

Ragazza crede di essere morta - soffre della sindrome di Cotard - vive come un zombie - la mattina dorme - la notte è sveglia : Una sindrome molto strana quella di “Cotard” una malattia psichica molto rara che provoca nel cervello umano effetti devastanti. Una Ragazza di 17 anni, Haley Smith, ha raccontato la sua incredibile storia al “Daily Mirror” la Ragazza ha creduto per tre lunghi anni di essere morta. In un primo momento si pensava soffrisse di un forte stato depressivo dovuto all’inaspettata decisione dei genitori di separarsi, poi un’equipe medica ...