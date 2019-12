Premiazione Pallone d’Oro 2019 | Messi trionfa per la sesta volta

LIVE Pallone d’oro 2019 - Premiazione in DIRETTA : Leo Messi - sesto trionfo - Cristiano Ronaldo terzo! Megan Rapinoe vince al femminile - a De Ligt il Trofeo Kopa - ad Alisson il Trofeo Yashin : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL Pallone D’ORO femminile A Megan Rapinoe 21:43 Chiudiamo dunque qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! 21:42 Finisce dunque sul podio, a differenza di quanto avevano immaginato le speculazioni precedenti questa serata, Cristiano Ronaldo, che comunque è a Milano in questo momento e non a Parigi. 21:41 LA CLASSIFICA FINALE 1° Messi 2° van ...

21:40 Messi: "Sono molto felice di essere qui, è un momento speciale. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno votato. Voglio condividere questo premio con i miei compagni di squadra, con la mia famiglia e con tutti coloro che mi hanno supportato."

21:09 Miedema, Lavelle, Kerr, White, Renard, Bronze, Marozsan, Hegerberg, Rapinoe, Morgan sono le dieci candidate per il Pallone d'Oro femminile 21:08 Smentita già adesso una delle grandi indiscrezioni dell'inizio della serata: Mohamed Salah non è sul podio! 21:07 Pallone D'ORO 7° Alisson 6° Mbappè 5° Salah 21:05 Ter Stegen ed Ederson finiscono alle spalle di Alisson

20:51 Approfittiamo di questo momento per parlare delle stagioni dei tre uomini dal 10° all'8° posto: Mahrez è stato vincitore della Coppa d'Africa da protagonista con l'Algeria, Bernardo Silva non sta invece facendo una grande annata al Manchester City (dove anche Mahrez milita), mentre invece Lewandowski è già a quota 30 gol stagionali. 20:49 Al Theatre du Cachelet si osserva un minuto di silenzio per Raymond Poulidor

20:39 Modric: "E' stato un momento molto speciale per me quello dell'anno scorso" 20:37 Entrano sul palco Kylian Mbappè, Ada Hegerberg e Luka Modric, i vincitori dei tre premi (Trofeo Kopa, Pallone d'Oro Femminile e Pallone d'Oro assoluto) dell'anno scorso

20:19 I presenti al Theatre du Chatelet stanno prendendo posto in attesa dell'inizio delle premiazioni cui assisteremo questa sera 20:16 15° posto, invece, per Matthijs de Ligt, che da questa stagione è alle dipendenze della Juventus 20:14 Un po' d'Italia in classifica la porta Kalidou Koulibaly del Napoli, ventiquattresimo 20:13 Scorrono intanto i giocatori che sono arrivati dal ventesimo al sedicesimo posto

19:50 E' arrivato Messi al Theatre du Chatelet pochi minuti fa 19:45 Non c'è solo il Pallone d'Oro vero e proprio in palio questa sera: si assegnano anche la sua controparte femminile, il Trofeo Kopa riservato agli Under 21 e il Trofeo Yashin, che debutta quest'anno ed è, come si evince dal nome, dedicato al miglior portiere 19:41 Potrebbe essere questa la sesta volta di Lionel Messi

