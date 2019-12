Meteo Messina domani martedì 3 dicembre | leggermente nuvoloso

Allerta Meteo Messina e Reggio Calabria : ultimo giorno di sole - nel weekend sarà tempesta : ultimo giorno di sole oggi, Venerdì 22 Novembre, nello Stretto di Messina: per il terzo giorno consecutivo sarà una bellissima giornata mite e luminosa, con temperatura massima a ridosso dei +20°C e un soleggiamento totale dall’alba al tramonto. Ma è soltanto la quiete prima della tempesta: infatti nel weekend, tra Sabato e Domenica, un altro ciclone mediterraneo attraverserà il Sud Italia colpendo in pieno Sicilia e Calabria. Nello ...

Allerta Meteo per il weekend a Messina e Reggio Calabria : nuova tempesta di scirocco porta super-caldo - poi Domenica temporalesca : Una nuova tempesta di scirocco sta colpendo lo Stretto di Messina in queste ore: il vento non è paragonabile a quello che Martedì ha flagellato il territorio reggino e messinese durante il passaggio del Ciclone Mediterraneo, ma è comunque significativo con raffiche che in mattinata hanno già raggiunto i 94km/h a Tripi, i 92km/h a San Pier Niceto, gli 83km/h a Messina, i 77km/h a Torre Faro, i 59km/h a Reggio Calabria. Lo scirocco sta ...

SCUOLE CHIUSE OGGI - ALLERTA Meteo/ Maltempo : ko Napoli - Messina e Venezia : SCUOLE CHIUSE, ALLERTA METEO al Centro-Sud e in Veneto: Maltempo e trombe d'aria, ko Napoli, Messina, Venezia, Taranto e Policoro. Matera riapre

Allerta Meteo Sicilia : scuole chiuse a Messina domani 13 Novembre : Continua l’ondata di maltempo che sta interessando gran parti delle regioni d’Italia. Per la Sicilia la Protezione Civile ha emesso una nuova Allerta Meteo di colore giallo valida fino a domani, mercoledì 13 Novembre. In conseguenza a ciò il Sindaco di Messina ha disposto, per la giornata di domani, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Sono molti altri i comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata ...

Allerta Meteo Messina e Reggio Calabria - nello Stretto i fenomeni più estremi nella sera/notte. Poi tre giorni di sole e caldo : Il maltempo che da ieri sera sta colpendo Messina e Reggio Calabria è già stato molto violento: oltre 50mm di pioggia, venti di scirocco fino a 90km/h, mare in tempesta, aliscafi fermi nei porti e traghetti in difficoltà tra le onde altissime. Ma il peggio deve ancora arrivare: i fenomeni temporaleschi più intensi, infatti, si verificheranno in serata, tra le 19:00 e la mezzanotte. Lo scirocco toccherà i picchi massimi, oltre 120km/h soprattutto ...

Allerta Meteo - il Ciclone Mediterraneo sta per abbattersi al Sud : la Guardia Costiera lancia un avviso speciale per lo Stretto di Messina : Allerta Meteo – Il Ciclone Mediterraneo che sta per abbattersi con violenza al Sud Italia ha spinto la Guardia Costiera di Messina ad emettere un avviso speciale per lo Stretto, cher sarà colpito da venti impetuosi di scirocco che ne potranno compromettere la navigazione. Di seguito il testo dell’Allerta della Guardia Costiera: A partire dalle ore pomeridiane di oggi, lunedì 11 novembre 2019 e fino a mercoledì 13 novembre 2019 lo ...

Allerta Meteo - violento temporale risale lo Stretto di Messina : temperature in picchiata - rischio nubifragio a Reggio Calabria : Allerta Meteo – Il maltempo è arrivato anche al Sud, nello Stretto di Messina, dopo l’ennesima parentesi primaverile delle scorse ore: ieri la temperatura massima aveva raggiunto i +25°C e stamattina c’erano ancora +22°C con un forte e tiepido sole tra Calabria e Sicilia, ma adesso nel cuore del pomeriggio è arrivato il primo temporale che sta risalendo lo Stretto da Sud e sta già provocando la prima pioggia intensa su Messina. ...

Meteo Reggio Calabria : domenica di forte scirocco - le splendide immagini dello Stretto di Messina [FOTO] : domenica di forte maltempo al centro nord, mentre al sud un clima soleggiato caratterizzato da alte temperature e forte scirocco. Ecco le immagini della prima domenica di novembre caratterizzata dal sole in riva allo Stretto tra Reggio Calabria e Messina, le foto a corredo dell’articolo sono state scattate da Renzo Pellicano. L'articolo Meteo Reggio Calabria: domenica di forte scirocco, le splendide immagini dello Stretto di Messina [FOTO] ...

Allerta Meteo rossa in Sicilia : scuole chiuse a Messina sabato 26 ottobre : La protezione civile ha lanciato un nuovo allarme rosso per domani in Sicilia. A seguito dell’avviso il sindaco di Messina ha appena firmato l’ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dell’università, dei cimiteri e delle ville comunali anche per la giornata di domani, sabato 26 ottobre. Maltempo, Allerta rossa in Sicilia: scuole chiuse anche sabato 26 ottobre in molti Comuni – ELENCO AGGIORNATO IN DIRETTA L'articolo ...

Allerta Meteo - furioso fronte temporalesco risale lo Jonio verso la Sicilia : pericolosissima area di convergenza tra Catania e Messina : Allerta Meteo – Il peggio deve ancora venire. L’ondata di maltempo che da ieri sta interessando il Sud Italia e in modo particolare la Sicilia si intensificherà nel pomeriggio/sera, come ampiamente previsto, nei settori orientali dell’isola. Un furioso fronte tamporalesco carico di pioggia e grandine sta risalendo il mar Jonio verso Catania e Messina, dove nel pomeriggio si creerà una pericolosissima area di ...

Allerta Meteo - MAPPE drammatiche per le prossime 24 ore in Sicilia : piogge alluvionali tra Messina e Catania : Allerta Meteo – Scenario drammatico per le prossime ore in Sicilia: gli ultimi aggiornamenti delle MAPPE sono impressionanti per le piogge alluvionali previste nel corso della giornata odierna nei settori orientali dell’isola, e in modo particolare tra Messina e Catania dove tra Nebrodi, Peloritani ed Etna potranno cadere oltre 350mm di pioggia provocando un vero e proprio disastro. Nella gallery scorrevole a corredo ...

Allerta Meteo Sicilia - scuole chiuse Venerdì 25 Ottobre a Catania - Messina - Ragusa - Agrigento e centinaia di Comuni – ELENCO AGGIORNATO LIVE : Allerta Meteo – Arriva l’ufficialità delle scuole chiuse per il maltempo che domani colpirà in modo molto pesante la Sicilia centro/orientale. Le scuole rimarranno chiuse a Catania e in molti altri Comuni importanti della Sicilia centro/orientale. Intanto ha iniziato a piovere intensamente su Trapani e nella Sicilia occidentale, dove i fenomeni più estremi si verificheranno in serata. Il maltempo avanzerà verso est nella notte e domani si ...