Fermiamo la Brexit | Hugh Grant fa campagna porta a porta per le strade di

(Di lunedì 2 dicembre 2019)si dà al. La motivazione? Fermare la. Stando a quanto riil Daily Mail, il noto attore britannico è sceso tra ledi Londra a fareper esortare i cittadini a votare per la candidata dei Liberal-democratici Luciana Berger. L’obiettivo è anche quello di sensibilizzare l’opinione pubblica per evitare l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea., a 59 anni, si è riscoperto attivista politico e afferma che il suo impegno è dovuto al fatto che “sondaggio dopo sondaggio la Gran Bretagna ha mostrato di aver cambiato idea sulla”, ha detto. E ha aggiunto: “La responsabilità è di tutti noi”.Già nei mesi passati, l’attore aveva fatto parlare di sé per essersi schierato contro le decisioni del premier Boris Johnson. ...

