Nuova Audi RS Q8 | il top di gamma della famiglia Q è pronto a stupire | l’eleganza di una

Mitsubishi Outlander - Collaudi in corso per la Nuova generazione : Lesemplare camuffato protagonista delle foto spia odierne è la Mitsubishi Outlander di nuova generazione. In procinto di tagliare il traguardo della quarta serie, la Suv giapponese fa ampio ricorso alle pellicole di camuffatura per celare le novità, lasciando però trapelare qualche dettaglio sul futuro design. Il modello di serie dovrebbe debuttare nel corso del 2021.Ricorda qualcosa. Se guardando la sagoma della vettura qualcosa vi suona ...

Maserati - Al via i collaudi della Nuova sportiva a motore centrale : La Maserati ha dato il via ai collaudi stradali di un nuovo motore. Per sviluppare il propulsore la Casa del Tridente ha realizzato un mulotipo presumibilmente basato sul telaio dell'Alfa Romeo 4C. Come anticipato sul numero di Quattroruote di settembre, infatti, il costruttore modenese lancerà sul mercato una nuova sportiva a due posti con motore posteriore centrale: il debutto è fissato per il prossimo mese di maggio.Più lunga, larga e potente ...

BMW M3 - Proseguono i collaudi della Nuova generazione : Oltre alle varianti con motori benzina e diesel, la nuova generazione della BMW Serie 3 sarà proposta anche in una versione ad alte prestazioni firmata dal reparto M, attualmente alle prese con le ultime fasi di sviluppo e messa a punto.Elementi sportivi. Le immagini odierne ritraggono un muletto della futura BMW M3 impegnato in una fase di collaudo in pista con camuffature meno consistenti rispetto a quelle viste finora. La presenza ...

Audi-ST - Accordo per una Nuova tecnologia di proiettori Oled : LAudi ha avviato una nuova partnership con la STMicroelectronics, azienda italo-francese specializzata nella produzione di componenti elettronici a semiconduttore. Lalleanza ha lo scopo di sviluppare una nuova architettura per i sistemi di illuminazione per auto.Il progetto. La Casa tedesca ha presentato il progetto in occasione dellIsal (International Symposium on Automotive Lighting) 2019, spiegando che la nuova tecnologia Oled sarà applicata ...

Porsche 911 - Collaudi in Francia per la Nuova Turbo : La Porsche ha pubblicato sui social alcune immagini degli ultimi Collaudi della 911 Turbo, anticipandone così i contenuti. In attesa di conoscere la data di debutto ufficiale, possiamo ammirare la serie 992 in questa inedita variante, mettendo meglio a fuoco alcuni dettagli rispetto a quanto si sia potuto fare fino ad oggi attraverso le foto spia. Gli scatti ufficiali provengono dal Sud della Francia e coinvolgono il pilota ufficiale della ...

Nuova Audi A1 citycarver - connessione col futuro : Nuova Audi A1 citycarverNuova Audi A1 citycarverNuova Audi A1 citycarverNuova Audi A1 citycarverNuova Audi A1 citycarverNuova Audi A1 citycarverNuova Audi A1 citycarverNuova Audi A1 citycarverNuova Audi A1 citycarverNuova Audi A1 citycarverNuova Audi A1 citycarverNuova Audi A1 citycarverNuova Audi A1 citycarverNuova Audi A1 citycarverNuova Audi A1 citycarverNuova Audi A1 citycarverNuova Audi A1 citycarverNuova Audi A1 citycarverNuova Audi A1 ...

Ciclismo : una Nuova corsa in programma. Gli organizzatori del Tour de France presentano il Giro dell’Arabia Saudita : Una nuova corsa in Medio Oriente sarà in programma dal 2020. Il calendario UCI continua ad arricchirsi: dal 4 all’8 febbraio si svolgerà il Giro dell’Arabia Saudita. corsa di categoria 2.1, prenderà il via dalla capitale Riyadh. A promuoverla è ASO, la società che organizza il Tour de France. Le parole del CEO di ASO, Yann Le Moenner: “Le stagioni ciclistiche rappresentano da diversi anni i punti salienti che si muovono sulla mappa del ...

Elezioni Colombia - Claudia Lopez Nuova sindaca di Bogotà : è la prima omosessuale a vincere. Governo battuto nelle grandi città : Claudia Lopez è il primo sindaco donna di Bogotà, nonché la prima lesbica dichiarata a conquistare il municipio di una grande città latinoamericana. La nomina della candidata del Partito Verde arriva al termine delle Elezioni amministrative del 27 ottobre, in Colombia, in cui ha battuto il candidato della destra, Carlos Fernando Galan, sostenuto dal Governo nazionale. I cittadini ieri sono stati chiamati alle urne anche per nominare i ...

Un posto al sole : la Nuova vita di Claudia Ruffo con il suo Roy : nuova vita e nuovo amore per Claudia Ruffo di Un posto al sole Claudia Ruffo, l’Angela Poggi dalla prima puntata di Un posto al sole, si è sposata due volte. La prima sul set di Upas, per finzione, con Franco Boschi. La seconda, quella vera, è stata con Mario Cirino Pomicino, figlio dello storico esponente […] L'articolo Un posto al sole: la nuova vita di Claudia Ruffo con il suo Roy proviene da Gossip e Tv.

Claudia Nainggolan annuncia una Nuova battaglia : «Vado - l’ammazzo e torno» : Claudia Lai, 36 anni e una battaglia contro il cancro da vincere. Ne ha di coraggio la moglie di Nainggolan, che da luglio scorso è in cura per un tumore al seno. Da oggi inizerà un nuovo percorso, quello della radioterapia. Lo ha annunciato lei stessa su Instagram descrivendo il mix di emozioni che la stanno accompagnando in questi mesi. «Domani sarà l’inizio di un nuovo percorso, una nuova avventura… la ‘radioterapia’… sono ancora ...

Claudia Nainggolan annuncia una Nuova battaglia : «Vado - l'ammazzo e torno» : Claudia Lai, 36 anni e una battaglia contro il cancro da vincere. Ne ha di coraggio la moglie di Nainggolan, che da luglio scorso è in cura per un tumore al seno. Da oggi inizerà...

«Il Mattino Football Team» - dal 18 ottobre online la Nuova trasmissione sul Napoli con Claudia Mercurio : Venerdì 18 ottobre alle 12 andrà in onda su Il Mattino.it e sulla pagina Facebook del quotidiano «Il Mattino Football Team», una nuova e appassionante trasmissione online...

La prova del cuoco : Claudio Lippi lancia una Nuova provocazione : La prova del cuoco, Claudio Lippi svela: “Parlare di tragedie ha senso se genera cambiamento” Claudio Lippi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Mio. E in questa occasione il popolare conduttore ha voluto lanciare un’interessante provocazione parlando della Tv di oggi. Cosa ha detto? Il giornalista del magazine ha domandato al conduttore de La prova del cuoco un suo parere sul modo di fare televisione in questo ...

Hyundai Tucson - Primi collaudi per la Nuova generazione : La Hyundai è al lavoro su più versanti per rinnovare e ampliare la propria gamma. Dopo il debutto al Salone di Francoforte della nuova i10 e della i30N Project C, presto sarà il momento di altri modelli, tra i quali vi sarà anche la nuova Tucson, che i tecnici della Casa coreana hanno già iniziato a collaudare su strada. La futura generazione della Suv si appresta a introdurre importanti novità stilistiche abbinate, con molta ...