Vela | Mondiali 49er 2019 | Italia disperatamente a caccia della carta olimpica

Fonte : oasport

(Di giovedì 28 novembre 2019) Prosegue il percorso di avvicinamento al via dei Campionati del Mondo, in programma da martedì 3 a domenica 8 dicembre sul golfo di Hauraki ad Auckland, in Nuova Zelanda. Una rassegna iridata molto attesa che si preannuncia estremamente spettacolare ed intensa in cui verranno assegnati complessivamente 10 pass per l’Olimpiade di Tokyo 2020. L’purtroppo non si è riuscita a qualificare alla prima occasione utile (di Aarhus 2018) con entrambi i sessi, perciò deve ben figurare ad Auckland nell’appuntamento più importantestagione per poi non dover rincorrere la qualificazione in extremis (un solo ultimo pass in palio per l’Europa) in aprile con la tappa di Coppa del Mondo 2020 a Genova. Partiamo dalla classeFX e dunque dal settore femminile, in cui la selezione tricolore dovrebbe avere le carte in regola per giocarsi almeno fino ...

