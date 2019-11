Il cantautorato femminile è davvero una fucina di talenti | liberi di sperimentare senza

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 28 novembre 2019) Un albero che cade fa molto più rumore di un albero che cresce. Se un albero cade in mezzo a una foresta, dove nessuno può sentirne il rumore, fa ugualmente rumore? Che cazzo ce ne frega degli alberi, direbbe Jovanotti, invitandoci a passare oltre e pensando già al suo imminente duetto con Tiziano Ferro e al suo album di cover dedicate alla Luna in uscita tra un mesetto, a sorpresa. Per una volta gli diamo ragione. Il fatto è che David Byrne, qualche mese fa, ha avuto un'altra delle sue idee geniali. E stavolta, come spesso, va detto, è geniale più perché a avere questa idea è stato lui che per l'idea in sé. L'idea è la nascita di un sito, titolo Reasons to be Cheerful (www.reasonstobecheerful.world) , Motivi per essere felici, figlio in qualche modo del suo ultimo lavoro di studio American Utopia. Del disco, come spesso capita quando si parla dei lavori discografici di David Byrne, ...