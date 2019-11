Antonella Clerici sbotta | “Sparita la direttrice Teresa De Santis”

Antonella Clerici - lo Zecchino d'oro non basta : "Al momento dalla Rai nessun'altra proposta" : «Ringrazio Carlo Conti che mi ha dato l' opportunità di ricominciare in tv». C' è tanta diplomazia nella dichiarazione di Antonella Clerici che, dopo nove lunghissimi mesi, torna in tv. Per poco. Sarà infatti la padrona di casa dell' appuntamento pomeridiano de Lo Zecchino d' oro, il 4, 5 e 6 dicemb

Zecchino D’Oro 2019 : con Antonella Clerici arriva la cucina! Littizzetto e Alberto Urso tra i giudici del prime time : 62esimo Zecchino D'Oro Lo Zecchino D’Oro è pronto a spegnere 62 candeline. La kermesse canora dedicata ai più piccoli andrà in onda su Rai 1 dal 4 al 7 dicembre. I primi tre appuntamenti, condotti da Antonella Clerici, verranno trasmessi al pomeriggio, alle 16.50 circa, in diretta dagli studi televisivi dell’Antoniano di Bologna, mentre la finalissima, grazie ad un meccanismo in parte rinnovato, troverà spazio nel prime time di ...

Antonella Clerici : «Tornare a La Prova del Cuoco così com’è no. Non ci penso proprio e non mi sembra corretto parlarne perché il programma adesso è della Isoardi» : Antonella Clerici La 62° edizione de Lo Zecchino d’Oro segna, di fatto, il ritorno (lampo) di Antonella Clerici in tv, anche se l’incertezza sul futuro della conduttrice di Rai 1 regna ancora sovrana e la diretta interessa non ne fa mistero: “Io sono a disposizione della Rai, come si sa, la mia concentrazione è sullo Zecchino. E poi su Telethon. Poi vedremo. Spero di fare in primavera un prime time, ho tante idee, non mi ...

Antonella Clerici a Blogo : "Rai attendista con me. Nuovo programma di cucina? Ho in mente delle cose..." (VIDEO) : "All'inizio è stata una sofferenza, ma poi l'ho presa come una opportunità. Avevo troppa confusione mentale, su questo il direttore aveva ragione. Ci sono state polemiche e cose sulle quali non eravamo d'accordo, ma ho recuperato l'Antonella che si diverte. Ultimamente non mi divertivo più e si vedeva in onda". Antonella Clerici ha ricostruito così, ai microfoni di Blogo, il suo ultimo periodo, vissuto lontano dalle telecamere dopo l'addio a La ...

Antonella Clerici : Tornare a La Prova del Cuoco? No - è finita un’epoca : Il 7 dicembre prossimo, Antonella Clerici tornerà in prima serata su Rai 1 per condurre, insieme a Carlo Conti, la 62esima edizione de Lo Zecchino d’Oro. Non un impegno, ma un divertimento per la conduttrice che, negli ultimi periodi, la tv di Stato ha preferito lasciare a casa. Così, in occasione della conferenza stampa di presentazione della kermesse musicale dedicata ai più piccoli, la Clerici ha colto la palla al balzo per rispondere ad ...

