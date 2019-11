F1 | John Elkann | “Sono molto arrabbiato per l’incidente di Interlagos L’unica cosa che

Fonte : oasport

(Di giovedì 21 novembre 2019) “di? Mi sono! Questa stagione è stata straordinaria per la Ferrari, se guardate il numero di pole position che siamo riusciti ad ottenere. Peccato non averle convertite in vittorie. Quello che è successo domenica non solo mi ha fattoarrabbiare, ma ci ha fatto capire quanto sia importante la Ferrari. I piloti, indipendentemente da chi sono e da quanto sono bravi, saranno sempre piloti della Rossa. Quello che è importante è che la scuderia vinca e non debba esistere, come in qualunque attività in un team in cui si lavora per la vittoria della squadra, qualsiasi altro aspetto. Mattia Binotto è stato estremamente chiaro, quello che conta, ed èche conta, è che vinca la Ferrari..”. Sono queste le parole del presidente del Cavallino Rampanteche, ad un incontro con i giornalisti all’Investor Day per i primi dieci ...

