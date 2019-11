Mihajlovic lascia l' ospedale dopo 3° ciclo di chemio | la moglie | ' Più bella cosa non c' è'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Il tecnico del Bologna Sinisahato l'Sant'Orsola della città emilianaaver completato il terzodi cure per la leucemia: ad ufficializzarlo è stata suaArianna che su Instagram ha postato una foto insieme al marito con la frase ''Piùnon c'è, back home''. Il tecnico è atteso già giovedì a Casteldebole per guidare l'allenamento dei suoi in previsione derby emiliano contro il Parma. Successivamente, l'allenatore serbo ritornerà inper continuare le sue cure. Nella foto si nota comesi mostri abbracciato allamostrando il tre in riferimento alla fine del terzo. Unanotizia non solo per la famiglia del tecnico del Bologna, ma per tutto il calcio in generale, che in questo inizio stagione si è stretto intorno a lui e ai suoi cari.era rientrato insubitoil match contro la ...

