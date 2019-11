Fonte : Blastingnews

(Di martedì 19 novembre 2019) Deontaycontro Luis: tra gli appassionati della ‘noble art’ è scattato il conto alla rovescia verso unodi boxe piùdel 2019. La sfida traè valida per il titolo internazionale dei pesi massimi versione World Boxing Association e sarà la rivincita del match di marzo 2018 quando sul ring del Barclays Center di New York City il campione statunitense ‘Bronze Bomber’ha sconfitto lo sfidante cubano ‘King Kong’per ko tecnico al decimo round. Il nuovo incontro, decisivo per la cintura di campione del mondo nella categoria regina del, è in programma sabato 23 novembre alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, alle ore 21 locali in Nevada, quando insarà l’alba di domenica 24, precisamente le ore 6:00. L’atteso match, purtroppo, non potrà essere seguito in diretta tv o streaming in, poichéemittente ...

MaurizioBilchi : Wilder-Ortiz: in Italia nessuna copertura tv per uno degli incontri di pugilato più attesi - samboulamine : Bon samedi in sha Allah Wilder il se retape contre Ortiz -