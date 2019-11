SAINt JHN | a Milano la prima data italiana del rapper newyorkese

Fonte : dituttounpop

(Di mercoledì 20 novembre 2019)JHN live il 14 febbraio ai Magazzini Generali di. Prevendite su Dice da venerdì 22 novembre dalle ore 10.00 IlJHN è pronto ad incendiare il 14 febbraio i Magazzini Generali di, presentando dal vivo il nuovo album Ghetto Lenny’s Love Songs, uscito lo scorso 23 agosto. Dopo aver lavorato per artisti del calibro di Usher, Kiesza, Gorgon City e Nico & Vinz, ildecide nel 2016 di passare da autore ad artista, iniziando a pubblicare le prime canzoni sotto il monikerJHN, aprendo successivamente alcuni concerti di Post Malone. Con Ghetto Lenny’s Love Songs, secondo album dopo Collection One (2018),JHN segna una sua evoluzione artistica. In questo album infatti, l’artista di New York ha collaborato con artisti del calibro di Lenny Kravitz, Meek Mill, Lil Baby, A Boogie Wit da Hoodie. È possibile effettuare il ...

