Libero dopo 12 anni trascorsi in carcere | era innocente

Fonte : vanityfair

(Di martedì 19 novembre 2019) Ruben Martinez, 49, potrà finalmente partire per la sua luna di miele. Dodicifa, cinque mesiil suo matrimonio, è stato arrestato per una serie di rapine a mano armata che, in realtà, non aveva mai commesso. La verità è venuta alla luce solo adesso,12ingiustamente in: era stato condannato a 47di prigione, e per più di un decennio, insieme alla moglie Maria, ha combattuto per dimostrare la sua innocenza. I ricorsi non venivano mai accettati, ma la coppia non ha mai perso la speranza: sapeva che sarebbe arrivato il giorno della giustizia. Martedì l’ufficio del procuratore distrettuale di Los Angeles ha stabilito che Ruben è stato ingiustamente condannato: un giudice lo ha ritenuto formalmentee,oltre 4.500 giorni di detenzione ingiusta, Ruben è tornato. «È un miracolo divino», ha detto Ruben al quotidiano ...

