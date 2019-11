Inchiesta sullo stadio della Roma | Marcello De Vito torna libero

Il governatore della Puglia Emiliano coinvolto in un'Inchiesta sullo scambio di favori : Si intreccia con l'inchiesta che vede indagato il governatore pugliese Michele Emiliano, quella che stamane ha portato agli arresti domiciliari l'ex parlamentare dell'Udc di San Marco in Lamis (Fg), Angelo Cera, e il figlio Napoleone, consigliere regionale dei Popolari. Sono accusati di concussione in relazione a presunti illeciti nell'assegnazione di appalti della 'Sanitaservice' di Foggia. Gli arresti sono stati disposti nell'ambito del ...

Boeing 737 Max - l’Inchiesta sullo schianto in Indonesia : “Sensore difettoso”. Il manager al Senato Usa : “Abbiamo commesso errori” : Il sistema automatizzato noto come Mcas faceva riferimento ad un singolo sensore di “angolo di attacco” che fornì informazioni errate, mostrando automaticamente che il muso dell’aereo era rivolto verso il basso. Inoltre, ai piloti non venne detto quanto velocemente reagire a un malfunzionamento. Sono queste le cause che portarono il Boeing 737 Max 8 della Lion Air a precipitare nel mare di Java pochi minuti dopo il decollo il 29 ...