Chi è Maude Lores Bonney | l’aviatrice dimenticata

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Il 20 Novembre 1897, esattamente 122 anni fa, nascevaRose “”‘, straordinaria aviatrice australiana troppo poco conosciuta rispetto alle grandi imprese che ha realizzato. Per questo motivo, oggi Google ha deciso di dedicarle un bellissimo Doodle animato visibile in Australia, Nuova Zelanda, Filippine, Israele, Regno Unito, Italia, Grecia, Croazia, Svezia e Cuba. Nata a Pretoria, in Sudafrica,è rimasta figlia unica di una famiglia benestante. Suo padre era un uomo d’affari e la famiglia si trasferì prima in Inghilterra e poi in Australia, dove si è formata studiando a Melbourne. Da giovane era una ragazza dalla natura molto ribelle. A 19 anni si sposò con Harry Barrington, un 28enne produttore di pelletterie di successo di Brisbane. “Ci siamo guardati e basta“, ricordava...