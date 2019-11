MotoGp – Marquez e il futuro della Honda | “Lorenzo non merita un ritiro del genere Su

MotoGp – Tripla corona per la Honda a Valencia! Marquez vince - Lorenzo si ritira : le immagini più belle della gara [GALLERY] : Festa grande per la Honda al termine della gara di Valencia: le immagini più belle dell’ultima gara dell’anno in MotoGp Honda protagonista assoluta nella gara di MotoGp a Valencia. La casa motoristica giapponese ha conquistato la Tripla corona, grazie al successo di Marc Marquez e al tredicesimo posto di Jorge Lorenzo che hanno consegnato alla HCR anche il titolo Team dopo i successi nella classifica piloti e costruttori. È ...

MotoGp - il tiranno Marc Marquez un’arma a doppio taglio per uno sport che sta perdendo appeal ed interesse : Con il Gran Premio di Valencia è calato definitivamente il sipario sul lungo cammino della stagione 2019 del Mondiale MotoGP. Otto mesi frenetici e con poche possibilità di tirare in fiato, terminate con in vero e proprio tour de force asiatico che ha preceduto l’appuntamento al Ricardo Tormo. Il titolo è finito, neanche a dirlo, nuovamente nelle mani di Marc Marquez che ha disputato senza alcun dubbio la migliore stagione della sua ...

MotoGp – Johann Zarco ‘annuncia’ Alex Marquez in Honda : “correrò in Moto2 - probabilmente nel Marc VDS Racing Team” : Johann Zarco mette in chiaro la situazione legata alla prossima stagione: il pilota francese dà quasi per certo il passaggio di Alex Marquez in Honda e si appresta a ‘retrocedere’ in Moto2 Johann Zarco fa luce sul suo futuro. Ancora dolorante dopo il bruttissimo incidente di Valencia, il pilota francese ha parlato ai microfoni di Sky Sport facendo luce sulla stagione 2019. Zarco era uno dei principali indiziati per prendere il ...

MotoGp – Marquez e il simpatico gioco delle 3 carte sul suo prossimo compagno : viene fuori il fratello Alex ma… : Marc Marquez e il simpatico gioco delle 3 carte per scegliere il suo nuovo compagno di scuderia: viene fuori il fratello Alex Marquez, ma con l’inganno Marc Marquez vince anche la gara di Valencia e chiude la stagione con un gran sorrisone sul volto. Il pilota spagnolo, in attesa di sapere (o di svelare!) chi sarà il suo prossimo compagno in Honda nella stagione 2020, si è prestato ad un simpatico siparietto con il giornalista Sandro ...

MotoGp – Marquez dominatore assoluto - Vinales strappa il terzo posto : la classifica piloti della stagione 2019 : Marc Marquez domina anche la gara di Valencia e aumenta il distacco da Dovizioso, Vinales chiude terzo: la classifica piloti della stagione 2019 Se pensavate che, con il titolo mondiale già in tasca, Marc Marquez lasciasse spazio agli altri nell’ultima gara della stagione, vi sbagliavate di grosso. Il pilota di Cervera non si è lasciato scappare l’ultima vittoria stagionale in quel di Valencia, aumentando il distacco da ...

MotoGp - 12 vittorie e 6 secondi posti per Marc Marquez su 19 GP nel 2019 : non esiste un rivale credibile : Marc Marquez vince il Gran Premio di Valencia 2019 della MotoGP e chiude nel migliore dei modi una stagione che non solo lo ha eletto per la sesta volta campione del mondo della classe regina (l’ottava complessiva) ma che lo ha anche incoronato vero e proprio dominatore incontrastato di questa era. Da quando il nativo di Cervera è sbarcato in MotoGP non c’è più stata storia e il numero 93 ha fatto il bello e cattivo tempo, mettendo ...

MotoGp - GP Valencia 2019 : le pagelle. Marquez Cannibale - Quartararo ancora tu… Valentino Rossi lontano : Ultimo giorno di “scuola” a Valencia (Spagna), sede dell’ultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato “Ricardo Tormo” i centauri della classe regina si sono esibiti su uno dei circuiti più complicati da interpretare, con tante curve, che necessita di una guida pulita ma anche aggressiva per massimizzare la propria prestazione. Andiamo, dunque, a valutare ciò che è stato più significativo. MARC Marquez 10 ...

MotoGp – Il trionfo di Marquez e l’aiutino di Lorenzo : Honda vince la classifica Team 2019 : Marc Marquez domina a Valencia, Jorge Lorenzo regala 3 punti: Honda vince anche la classifica dei Team di MotoGp 2019 Con l’ultima gara disputata a Valencia nel pomeriggio odierno, il calendario di MotoGp giunge al termine ed è subito tempo di tirare le somme. Per Honda è un successo su tutta la linea: titolo piloti, costruttori e Team sono una tripletta invidiabile per la casa giapponese. Grazie al primo posto di Marc Marquez, ...

Classifica MotoGp Mondiale 2019 : la graduatoria finale. Marc Marquez vince davanti a Dovizioso - 7° Valentino Rossi : Al termine del Gran Premio di Valencia si chiude la lotta per la terza posizione nella Classifica del Mondiale della MotoGP: dietro a Marc Marquez, da tempo campione, ed Andrea Dovizioso, già aritmeticamente secondo, si posiziona Maverick Vinales, che scippa il terzo posto ad Alex Rins per appena sei punti. Sesto Danilo Petrucci, che precede di due lunghezze Valentino Rossi, settimo. Classifica FINALE Mondiale MotoGP 2019 1 Marc Marquez Honda ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Honda e Marquez in trionfo - 8° Valentino Rossi. Lorenzo : “Mi ritiro a testa alta” : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-20 NOVEMBRE: TEST 2020 A Valencia. IL PROGRAMMA E GLI ORARI JORGE Lorenzo: “MI ritiro A testa ALTA E CON TANTE VITTORIE” ORDINE D’ARRIVO GP Valencia 2019 MotoGP LA CRONACA DELLA GARA 14.47 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport: troverete cronaca, ordine d’arrivo, pagelle, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, approfondimenti e tantissimo altro! Un ...

MotoGp – Marquez felice - Quartararo orgoglioso - Miller soddisfatto : le parole dei piloti dopo la gara di Valencia : Marquez vince la gara di Valencia davanti a Quartararo e Miller: prole e sensazioni dei piloti dopo l’ultima corsa della stagione Marc Marquez vince anche l’ultima gara della stagione di MotoGp precedendo Fabio Quartararo e Jack Miller sul circuito Ricardo Tomo di Valencia. Intervistato al parco chiuso, Marc Marquez ha espresso così la sua felicità: “weekend difficile, ma abbiamo lavorato sodo. C’era solo un ...

MotoGp - a Valencia Marquez chiude la stagione con la 12° vittoria dell’anno. Dietro Quartararo e Miller : Dodicesimo successo stagionale per Marc Marquez che chiude trionfalmente la stagione che lo ha visto conquistare il suo sesto titolo mondiale in MotoGp, aggiudicandosi il Gp di Valencia. Per lo spagnolo si tratta del 18esimo podio su 19 gare stagionali. Alle sue spalle il francese Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT, e l’australiano Jack Miller, Pramac Racing Ducati. Sul circuito Ricardo Tormo il pilota della Honda, che scattava dalla ...

Marc Marquez MotoGp - GP Valencia 2019 : “Chiudiamo una stagione perfetta con vittorie e Mondiale per team” : Marc Marquez ha vinto il GP di Valencia 2019, ultima tappa del Mondiale MotoGP 2019. Il Campione del Mondo ha letteralmente dominato la gara andata in scena sul circuito intitolato a Ricardo Tormo, lo spagnolo ha superato Jack Miller e Fabio Quartararo nei primi giri per poi involarsi in solitaria verso il traguardo meritando ampiamente il successo da autentico favorito della vigilia. Il centauro della Honda ha così conquistato la dodicesima ...

MotoGp : Marc Marquez domina a Valencia : 14.58 Marc Marquez (Honda) chiude in maniera trionfale la stagione che lo ha consacrato per l'ottava volta campione mondiale.A Valencia conquista l'82°successo (12° stagionale),davanti a Quartararo (5° secondo posto) e Miller.Ai piedi del podio Dovizioso, mentre Rossi è 8°. Quartararo,partito in pole,vuole subito provare la fuga.Alle sue spalle Marquez che sorpassa Miller.Spettacolare duello tra il giovane talento francese e l'iridato che si ...