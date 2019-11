DIRETTA Reggio Audace Vis Pesaro | risultato finale 2-1 | | ribaltone all' ultimo colpo!

DIRETTA/ Lussemburgo Portogallo - risultato 0-1 - streaming video tv : Pareggio sfiorato : Diretta Lussemburgo Portogallo: streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per il girone B delle qualificazioni agli Europei 2020.

DIRETTA Reggio Audace Vis Pesaro/ Streaming video tv : occhi puntati su Scappini : Diretta Reggio Audace Vis Pesaro Streaming video e tv: quote e risultato live del match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C.

LIVE Dinamo Sassari-Reggio Emilia basket - Serie A in DIRETTA : 75-58 - a fine terzo quarto i sardi in pieno controllo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 78-65 Poeta all’arma bianca, a segno 78-63 McLean ricomincia da dove aveva finito: continua ad avere il 100% dal campo 76-63 Ancora Poeta! E come si diceva prima, se c’è un uomo che a Reggio Emilia non sta mollando, quello è lui 76-60 Prodezza enorme di Upshaw per il -16 Grissin Bon 76-58 Libero realizzato da Jerrells, rimessa per Reggio Emilia Si riparte con un tiro libero per ...

LIVE Dinamo Sassari-Reggio Emilia basket - Serie A in DIRETTA : 65-44 - fuga dei sardi nella prima metà del terzo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72-58 Upshaw sfrutta una transizione veloce, time out Pozzecco con 34″7 da giocare nel terzo quarto 72-56 Comincia l’ultimo minuto con due punti non semplici di Pardon 72-54 Tripla di Fontecchio, 11 punti per lui 72-51 Spara la tripla Pierre, e con 2’33” alla penultima sirena è time out Buscaglia 69-51 Ancora due punti veloci di Evans 67-51 Tripla di Peppe Poeta, che ...

LIVE Dinamo Sassari-Reggio Emilia basket - Serie A in DIRETTA : 51-42 - gli ospiti si riavvicinano nel finale di secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – SASSARI: Pierre, Vitali, McLean 9; REGGIO Emilia: Johnson-Odom 10 51-42 LA SCHIACCIATA DI OWENS! Dopo la rubata, parziale di 0-7 della Grissin Bon che si mantiene viva in questo finale di secondo quarto che termina qui! 51-40 Transizione veloce chiusa da Johnson-Odom, che stavolta va in appoggio per evitare problemi 51-38 Tripla di Infante, che cerca di scuotere i suoi 51-35 ...

LIVE Dinamo Sassari-Reggio Emilia basket - Serie A in DIRETTA : 14-18 - inizio scoppiettante su entrambi i fronti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-18 Vojvoda da tre! Continua il valzer! 14-15 E anche Vitali piazza la tripla, inizio scoppiettante su entrambi i fronti! 11-15 Gran tripla di Fontecchio, partito molto bene oggi 11-12 Si iscrive alla partita Spissu, -1 Sassari 9-12 Johnson-Odom è carico: attacca il pitturato e appoggia il +3 Reggio Emilia 9-10 Risposta da tre di Pierre Si riprende, con 6’40” da giocare nel primo ...

LIVE Italia-Giappone 17-17 rugby femminile - Test Match 2019 in DIRETTA : pareggio con un po’ di delusione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito, appuntamento a settimana prossima per la sfida all’Inghilterra. Termina la partita: un’Italia non eccellente pareggia con il Giappone per 17-17. Finisce qui l’incontro, molto probabilmente: l’arbitro va al TMO per rivedere l’ultima azione. 83′ Azzurre che ci provano con la forza della dispreazione. 82′ Italia che recupera ...

LIVE Italia-Giappone 17-17 rugby femminile - Test Match 2019 in DIRETTA : pareggio nipponico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65′ Altro errore azzurro, mischia per le giapponesi. 63′ Trasformazione per le nipponiche. C’è il pareggio: 17-17. 62′ Clamoroso buco nella difesa azzurra e arriva la meta al centro dei pali per le nipponiche. 61′ Ora torna a spingere il Giappone. 59′ Ancora cambi per l’Italia. 58′ Non entra il calcio di Sillari. 17-10 Italia. 57′ ...

LIVE Dinamo Sassari-Reggio Emilia basket - Serie A in DIRETTA : anticipo tutto da vivere in Sardegna : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della nona giornata Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’anticipo della nona giornata di campionato di Serie A che mette di fronte Banco di Sardegna Sassari e Grissin Bon Reggio Emilia. Al PalaSerradimigni torna in scena quella che fu la storica finale scudetto dell’annata 2014-2015, anche se di allora sono rimasti solo gli sponsor e Jack Devecchi. Inizio di ...

LIVE Italia-Giappone 5-5 rugby femminile - Test Match 2019 in DIRETTA : pareggio azzurro con Stefan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26′ Azzurre che continuano a fare tanta fatica. 24′ Torna a spingere il Giappone. 22′ Non c’è la trasformazione: 5-5. 21′ META AZZURRA! La mischia è eccellente, l’ovale si muove bene al largo e Stefan schiaccia indisturbata. 20′ Azzurre che addirittura optano per la mischia. 19′ Benissimo l’Italia in touche, arriva il fallo delle nipponiche ...

LIVE Bosnia-Italia 0-1 calcio - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : Besic vicino al pareggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33′ Besic da ottima posizione non trova la porta, vicino alla rete del pareggio. 31′ Ritmi che ora si abbassano con l’Italia che gestisce il pallone nella propria area di campo. 29′ Il possesso palla per l’Italia è del 62%, mentre per la Bosnia il 38%. 27′ Dzeko punta Emerson sulla fascia e prova superarlo ma non ci riesce per l’ottima opposizione del ...

DIRETTA/ Cesena Reggio Audace - risultato 0-0 - streaming video tv : si comincia! : DIRETTA Cesena Reggio Audace streaming video e tv, risultato live del match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C.

DIRETTA CESENA REGGIO AUDACE/ Video streaming tv : i numeri del derby al Manuzzi : DIRETTA CESENA REGGIO AUDACE: streaming Video e tv, quote e risultato live del match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C. C