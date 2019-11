Caso Segre | l' ira del rabbino di Napoli | «Dall' assessore de Majo solo slogan»

Napoli - scoppia il Caso Segre : «No alla cittadinanza onoraria strumentale» : La vicenda della nomina ad assessore di Eleonora De Majo travalica i confini della città, sconfina da Napoli e finisce fin dentro al Senato, nello studio di Liliana Segre, senatrice a vita,...

La coda di paglia del Parlamento sul Caso Segre : caso Liliana Segre: nella sequenza degli eventi che lo hanno caratterizzato (la scoperta degli insulti e delle minacce sui social; le espressioni di solidarietà fino all’approvazione al Senato della risoluzione a sua prima firma per l’istituzione di una Commissione speciale sul razzismo e l’antisemitismo; l’astensione - sia pure con eccezioni - da parte del centro-destra; l’assegnazione di una scorta) ...

Caso Segre - Bizzarri ironizza su Meloni che cita Rubio su sionismo : tweet diventa virale : Gli insulti, le minacce e la conseguente scorta assegnata alla senatrice a vita Liliana Segre hanno risvegliato, in Italia, il problema dell'antisemitismo. Una minaccia per qualcuno, un problema inesistente per altri. Nel corso della trasmissione Otto e mezzo, Lilli Gruber ha scelto di rivolgere a Giorgia Meloni una richiesta d'opinione rispetto al fatto che la destra sembrerebbe un po' ambigua rispetto al tema. La leader di Fratelli d'Italia ha ...

Paolo Becchi contro Repubblica sul Caso Liliana Segre : "La scorta per una notizia falsa?" : Tiene banco il caso Liliana Segre. Tutto nasce da quanto rilanciato lunedì da Dagospia, che metteva in discussione quanto scritto da Repubblica: "200 messaggi online di insulti al giorno". La notizia in seguito alla quale è stata assegnata la scorta alla senatrice a vita. notizia che, però, sarebbe

Una destra sempre più estrema : dal Caso Segre al razzismo negli stadi : Il provvedimento di assegnare la scorta alla senatrice Liliana Segre, internata da bambina nei campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau, dimostra il punto di non ritorno a cui è giunto il nostro Paese. La senatrice a vita, che ha vissuto l’odio antisemita sulla propria pelle - letteralmente, dato che riporta ancora il numero di matricola di Auschwitz - ha proposto un disegno di legge in cui auspica la creazione di una commissione bicamerale ...

Meloni attacca Saviano su Caso Segre : “Vergogna - strumetalizza la storia per tornaconto politico” : "Saviano, ogni tua dichiarazione è un rigurgito di bile contro di me e contro tutti gli italiani che rappresento. Se c'è qualcuno che dovrebbe vergognarsi, quello sei tu, che cogli ogni occasione utile per dimostrare il tuo rancore e la tua viva intolleranza nei confronti di tutti quelli che non la pensano come te": così Giorgia Meloni attacca Roberto Saviano che l'aveva accusata di essere responsabile del clima di odio che regna in Italia e che ...

Segre : “Scorta? Mai avrei pensato di averla”. Poi incontra Salvini. Mattarella : “Suo Caso è segno che odio e intolleranza sono concreti” : “La solidarietà” come antitesi all’odio. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama alla “convivenza” e al “senso di responsabilità” come mezzo per “contrastare” “intolleranza” e “contrapposizione“, che non sono concetti astratti ma fatti “concreti“. Lo dimostrano, dice il capo dello Stato, due episodi sulle cronache dei giornali degli ultimi ...

Il Caso Segre indigna Israele : La scorta e la vergogna. L’Italia torna a fare notizia in Israele per gli attacchi social subiti dalla senatrice a vita Liliana Segre, colpevole per i fascisti da tastiera di essere sopravvissuta ad Auschwitz e di aver dedicato la propria vita affinché l’odio razzista e antisemita non abbia la meglio sulla speranza, il rispetto, e l’inclusione. Israele si ribella e s’interroga su quel virus letale che attecchisce ...

Liliana Segre - Varese dice sì alla cittadinanza onoraria e anche la Lega vota a favore. Maroni : “Caso diverso da quanto successo in Senato” : La città di Varese ha concesso, con votazione unanime, la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. In un consiglio comunale che ha visto un’ampia partecipazione della popolazione, la mozione proposta dal consigliere Enzo Rosario Laforgia ha ottenuto l’appoggio di tutte le forze politiche. Un lungo applauso ha poi sottolineato l’importanza simbolica della votazione, in una città in cui è iniziato il calvario della senatrice Segre, ...

Caso Segre - è alta tensione. Berlusconi sfida Carfagna. Spunta il lodo Meloni-Pacifici : Non alzarsi in aula, come ha fatto il centrodestra, ad applaudire la senatrice a vita Liliana Segre, una donna sopravvissuta alla Shoa è una pagina grave del nostro Parlamento. Ma il fatto che...

Massimo Giletti sul Caso Liliana Segre a L'aria che tira : "Lei straordinaria - ma le commissioni sono inutili" : Massimo Giletti, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, interviene sul caso Commissione Segre e attacca: "Le commissioni nel nostro Paese producono poco o niente, sono oggetto di strumentalizzazione", dice il conduttore di Non è L'arena, sempre su La7. "Abbiamo visto adesso la posizione f

