‘E-cig’ in programmi governo Uk per smettere di fumare

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) Londra, 15 nov. (Adnkronos Salute) – La sigaretta elettronica è uno dei punti di forza deidelinglese per aiutare i fumatori a. Nel 2018 in Gran Bretagna sono stati registrati 7,2 milioni di fumatori, 3,2 mln gli utilizzatori della sigaretta elettronica. Quest’ultima è promossa come strumento per abbandonare il ‘vizio’ dalle autorità sanitarie anche con campagne nazionali come ‘Stoptober’. Nel luglio 2019 ilinglese ha annunciato un piano per creare una generazione libera dal fumo dal 2030 e il Public Health England (Per) ha evidenziato come le sigarette elettroniche sono per il 95% meno dannose di quelle tradizionali. Le autorità sanitarie britanniche le considerano “un’alternativa efficace che potrebbe aiutare ogni anno 70 mila fumatori inglesi a dire addio alla sigaretta”, come ha dimostrato uno ...