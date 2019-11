Processo Cucchi | Salvini | “Se qualcuno ha sbagliato pagherà Questo testimonia che la

Caso Cucchi - Processo ai carabinieri : 12 anni a due militari. Altri due condannati per falso : Gianni Carotenuto Il Tribunale di Roma ha condannato a 12 anni di carcere i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro per la morte di Stefano Cucchi. L'accusa era di omicidio preterintenzionale. Assolti cinque medici (quattro per prescrizione) Il Tribunale di Roma ha condannato in primo grado a 12 anni di carcere Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, i due carabinieri accusati di omicidio preterintenzionale in ...

Processo Cucchi - la sentenza per i medici imputati : quattro prescritti e un assolto : Il reato è prescritto. Lo si sapeva da tempo, da quando, a un soffio dal riconoscimento del troppo tempo trascorso, la Cassazione aveva annullato la sentenza di assoluzioni dei cinque medici dell’ospedale romano Pertini accusati dell’omicidio colposo di Stefano Cucchi. I giudici hanno emesso quattro sentenze di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione e una di assoluzione. imputati erano il primario del Reparto di medicina protetta ...

Stefano Cucchi - nel pomeriggio la sentenza del Processo bis. La famiglia : “Resa dei conti” : È attesa per oggi alle 18 la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul processo bis per la morte di Stefano Cucchi. I giudici sono riuniti da qualche ora in Camera di Consiglio per decidere se accettare o meno le richieste del pm Giovanni Musarò a condannare 5 carabinieri che sarebbero a vario titolo accusati di omicidio preterintenzionale, falso e calunnia nel caso Cucchi. La mamma Rita e il papà Giovanni: "Davanti al suo corpo massacrato ...

Colpo di scena al Processo Cucchi - giudice si astiene : sono ex cc : Apertura con Colpo di scena del processo sui depistaggi per il caso di Stefano Cucchi, il giovane detenuto morto nel 2009 all'ospedale Pertini di Roma. In apertura dell'udienza, infatti, il giudice monocratico Federico Bona Galvagno si è astenuto dal processo spiegando di essere un ex carabiniere attualmente in congedo. La richiesta di astensione nel processo è stata presentata dal legale della famiglia Cucchi e dalle altre parti civili, che ...

Cucchi - si astiene il giudice nel Processo su depistaggi : “Carabiniere in congedo - ragioni di opportunità” : Partito e subito rinviato. Riprenderà il 14 dicembre il processo sui depistaggi che sarebbero seguiti alla morte di Stefano Cucchi (come rivendicato anche dal pm Giovanni Musarò nel processo bis, per il quale è attesa giovedì prossimo la sentenza ndr). Il motivo? In apertura dell’udienza il giudice, Federico Bonagalvagno, si è astenuto dal processo, che vede imputati otto carabinieri. Bonagalvagno ha giustificato la sua astensione spiegando di ...

