Maria De Filippi e Maurizio Costanzo | la foto del matrimonio è falsa | la clamorosa

Costanzo e Maria De Filippi - la foto delle nozze è un falso : La foto delle nozze di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è un falso. A dichiararlo, nel corso del programma Vite da Copertina, è Giovanni Ciacci secondo cui lo scatto più famoso della coppia sarebbe in realtà un fotomontaggio. Nel corso della trasmissione in onda su Tv8, l’ex protagonista di Detto Fatto ha parlato di una delle coppie più famose della tv, svelando un retroscena sul loro matrimonio. Maria de Filippi e Maurizio Costanzo si ...

Gossip Uomini e Donne : Maria De Filippi ha dei dubbi su Alessandro : Uomini e Donne anticipazioni: Alessandro Zarino finge nel Trono Classico? Il Trono Classico tornerà protagonista di Uomini e Donne oggi pomeriggio. A sorpresa il percorso lineare di Alessandro Zarino subirà un brusco arresto oggi in puntata. Se nelle scorse settimane il feeling tra il tronista e Veronica Burchielli era sembrato più che evidente, oggi le cose cambieranno. In studio verrà mostrata l’esterna tra la corteggiatrice e Zarino. ...

Maria De Filippi ospite da Adriano Celentano. Gli scatti in esclusiva delle prove – Foto : Adriano Celentano con Maria De Filippi Adriano Celentano e Maria De Filippi insieme sul palco. L’evento è servito. Il Molleggiato ospiterà la popolare conduttrice Mediaset nella seconda puntata di Adrian Live, in onda stasera su Canale5. Davidemaggio.it è in grado di mostrarvi, in esclusiva, alcuni scatti inediti che ritraggono i due durante le prove dell’atteso incontro televisivo destinato a calamitare l’attenzione. In ...

“È falsa!” : la rivelazione sulla foto più famosa di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. E ora tutti vogliono vedere quella vera : Su Tv8 è andato in onda quest’oggi un altro interessante appuntamento con il programma ‘Vite da copertina’, condotto da Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci. La puntata è stata dedicata alla bravissima conduttrice Maria De Filippi, una delle più amate se non la più amata delle reti Mediaset. La donna è infatti ritenuta da molti un esempio da seguire grazie alla sua straordinaria professionalità lavorativa. Maria ha un carattere buono ed umile, ...

Maria De Filippi - la foto del matrimonio con Costanzo è falsa? Parla Ciacci : Maria De Filippi, è vera la foto del matrimonio con Maurizio Costanzo? Parla Giovanni Ciacci a Vite da copertina Come ogni giorno, anche oggi è andato in onda su TV8 un altro frizzante appuntamento di Vite da copertina, il programma dedicato al gossip capeggiato da Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci. La puntata è stata dedicata […] L'articolo Maria De Filippi, la foto del matrimonio con Costanzo è falsa? Parla Ciacci proviene da Gossip e ...

Adrian - Adriano Celentano si gioca tutto : Maria De Filippi. Mistero e tensione a Mediset : Non è bastato un anno di pausa: Adrian è tornato in onda su Canale 5 la scorsa settimana e Adriano Celentano ha registrato ancora un inequivocabile flop in termini di ascolti, inchiodati attorno al 15 per cento. Troppo poco, per uno show del genere e che aveva catalizzato un'attesa tale. Flop in ter

Gossip Uomini e Donne : tronista di Maria De Filippi è diventata mamma : Uomini e Donne di Maria De Filippi: l’ex tronista Chiara Samamrtino è diventata mamma Ennesimo fiocco azzurro per la storica trasmissione di grande successo di Maria De Filippi. Chiara Sammartino di Uomini e Donne è diventata mamma. L’ex tronista del dating sentimentale ha messo al mondo Leonardo Dario, nato dall’amore con Livio Rho. Chiara Sammartino partecipò a Uomini e Donne nella stagione 2011/2012 insieme al bel Francesco ...

Uomini e Donne oggi - Maria De Filippi avverte Gemma : “Corri troppo” : Gemma Galgani innamorata di Juan Luis di Uomini e Donne: Maria De Filippi la mette in guardia La dama Gemma Galgani, in quest’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne, ha rivelato di aver avuto il classico colpo di fulmine con Juan Luis Ciano. E questo suo atteggiamento ha lasciato perplessi molti in studio, Maria De Filippi compresa, la quale ha preso la palla al balzo per avvertirla: “Non stai caricando un po’ troppo? ...

Rai1 chiama Bianca Guaccero per sfidare Maria de Filippi : ecco quale programma condurrà il sabato sera : Bianca Guaccero approda in prima serata su Rai Uno con un programma sulla musica italiana. La trasmissione si chiama Una Storia da Cantare e vedrà al suo fianco anche Enrico Ruggeri. Si tratta di tre serate evento dedicate ad altrettanti artisti italiani, gli indimenticabili Fabrizio De André, Lucio Dalla e Lucio Battisti. Il programma dovrà cercare di risollevare gli ascolti del sabato sera di Rai Uno contro Tu Si Que Vales. Lo show di Canale ...

Maria De Filippi - la cavalla di Palermo che traina un'antica carrozza : Maria De Filippi è viva e trotta insieme a noi. Si tratta infatti di un bell'esemplare di femmina a quattro zampe, genealogia italiana, 18 anni d'età, manto nero lucidissimo,...

Bianca Guaccero contro Maria De Filippi. Inizia la ‘guerra’ : “Sono molto spaventata” : Il pubblico adora Bianca Guaccero e il suo ‘nuovo’ Detto Fatto. L’attrice e conduttrice, subentrata al posto di Caterina Balivo, che per anni ha fatto da padrona di casa nel programma di Raidue è ‘migrata’ sulla rete ammiraglia Rai con il suo ‘Vieni da me’, ha riscosso sin dal principio un grande successo. In base quanto riportato sulle pagine del settimanale Oggi infatti “le maestranze degli studi Rai di Milano apprezzerebbero molto il suo ...

Bianca Guaccero contro Maria De Filippi : “Tengo a bada l’ansia” : Bianca Guaccero sfida Maria De Filippi anche di sera con un nuovo programma Accanto ad Enrico Ruggeri a Una Vita da Cantare su Rai1, da sabato 16 novembre ci sarà anche Bianca Guaccero. Per la conduttrice di Detto Fatto si tratta di un nuovo impegno televisivo che presenterà anche in questa stagione. Il programma, che sarà un vero e proprio spettacolo musicale, racconterà l’età d’oro dei cantautori e andrà in onda contro la ...