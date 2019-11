Grande Fratello Vip 4 anticipazioni | la moglie di Icardi e Pupo opinionisti

Grande Fratello - Gaetano e Ambra Lombardo - le prove del bacio : il paparazzo Fiumara si difende con foto choc : Il caso esplode. Dopo le foto pubblicate su Diva e donna, che ritraggono un bacio tra Ambra Lombardo (fidanzata di Kiko Nalli) e Gaetano Arena, arrivano nuovi dettagli. Raccapriccianti. Proprio ieri, in esclusiva a Libero, Nalli aveva sostenuto con un video e alcune dichiarazioni che si trattava di

Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip? Francesco Sarcina contrario : Il settimanale 'Oggi' in edicola questa settimana, all'interno della rubrica Ah, saperlo... Pillole di gossip, curata da Alberto Dandolo, pubblica una succosa indiscrezione che riguarda una delle concorrenti della prossima edizione del 'Grande Fratello Vip', in partenza a gennaio, su Canale 5, con la conduzione di Alfonso Signorini e Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti.prosegui la letturaClizia Incorvaia al Grande Fratello Vip? ...

Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip : la reazione di Sarcina : Clizia Incorvaia parteciperà al Grande Fratello Vip: l’ex marito Francesco Sarcina non l’ha presa bene Manca solo l’ufficialità ma sembra ormai certo: Clizia Incorvaia sarà nel cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show, condotto per la prima volta da Alfonso Signorini, partirà su Canale 5 martedì 7 gennaio e avrà come […] L'articolo Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip: la reazione di Sarcina ...

Concorrenti Grande Fratello Vip : Giovanni Ciacci e la Camassa nel cast? : Giovanni Ciacci concorrente del Grande Fratello Vip? “Forse il prossimo anno” Torna il 7 gennaio Grande Fratello Vip. Il reality più spiato d’Italia, giunto alla quarta edizione nella sua versione che vede protagonisti Concorrenti famosi, sarà condotto per la prima volta da Alfonso Signorini, dopo tre anni in cui il direttore del settimanale Chi è stato opinionista. Rebus totale sul cast del Grande Fratello Vip. Al momento non ...

Wanda Nara sarà opinionista al Grande Fratello Vip 4 : La nuova edizione del Grande Fratello Vip aprirà i battenti il 7 gennaio del prossimo anno su Canale 5 e già, con largo anticipo, si conoscono i nomi di chi 'guiderà' i ragazzi nella casa più spiata d'Italia. Alfonso Signorini sarà il padrone di casa presentando la quarta edizione del GF Vip affiancato da Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, e Wanda Nara, moglie-procuratrice di Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint-Germain in prestito dall'Inter. La ...

Wanda Nara e Pupo saranno gli opinionisti del Grande Fratello Vip : È arrivata pochi minuti fa la conferma: Wanda Nara ed Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, saranno i nuovi opinionisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. I due affiancheranno, Alfonso Signorini, per la prima volta in veste di conduttore del reality più famoso e longevo d’Italia. Sia Wanda che Pupo, sono dei personaggi molti particolari, destinati, in un modo o nell’altro, a far discutere e dividere il pubblico. Del resto, al di là del ...

Wanda Nara al Grande Fratello Vip : la showgirl argentina farà l’opinionista insieme a… Pupo! : Wanda Nara vestirà i panni di opinionista nello studio televisivo del Grande Fratello Vip: al suo fianco il cantante Pupo. La ‘strana coppia’ supporterà il conduttore d’eccezione Alfonso Signorini Il Grande Fratello Vip è pronto a tornare in prima serata su Canale 5 nel gennaio 2020. Il reality show prodotto da Endemol Shine Italy, giunto alla sua quarta edizione nella speciale versione ‘celebrities’, sarà ...

Wanda Nara oltre il calcio : sarà opinionista del Grande Fratello Vip : “Grande Fratello Vip” scalda i motori e si prepara a tornare da gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, giunto alla quarta edizione nella sua versione celebrities, sarà condotto per la prima volta da Alfonso Signorini. La conoscenza delle dinamiche di gioco e l’esperienza nel mondo della […] L'articolo Wanda Nara oltre il calcio: sarà opinionista del Grande Fratello Vip è stato realizzato da ...

Grande Fratello - Kiko Nalli e la verità sul bacio tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena : "Guardate le bocche..." : Il settimanale Diva e donna pubblica stamattina alcune foto dove si vede un presunto bacio tra Ambra Lombardo (fidanzato di Kiko Nalli) e Gaetano Arena. Ma Kiko, ex concorrente del Grande Fratello, dopo quegli scatti decide di rompere il silenzio con Libero tuonando così: "È uno scoop finto. Oggi tu

Grande Fratello VIP da gennaio 2020 su Canale 5 con Alfonso Signorini - Wanda Nara e Pupo : Grande Fratello Vip, da gennaio parte la nuova edizione su Canale 5 con Alfonso Signorini alla conduzione. Wanda Nara e Pupo opinionisti. Doveva partire a ottobre, ma poi Mediaset ha comunicato che visto che la stagione autunnale stava andando così bene hanno deciso di spostare il Grande Fratello Vip a gennaio 2020. Oggi arriva la conferma del periodo di messa in onda, la data è variabile e se la storia insegna la scopriremo giusto a ridosso del ...

Grande Fratello Vip : Wanda Nara e Pupo opinionisti del reality : Il Grande Fratello Vip sta per tornare. Nonostante lo slittamento della programmazione (prevista per dicembre, poi scivolata a febbraio 2020) la casa più famosa d'Italia è pronta ad aprire la porta ai personaggi famosi della nuova edizione. Del cast non si conoscono ancora i nomi, ma sono stati ufficializzati quelli degli opinionisti che affiancheranno il conduttore, Alfonso Signorini, alla guida del reality.\\La coppia è di quelle che non ti ...

Grande Fratello Vip - ufficiale il doppio colpo di Signorini : non solo Wanda Nara - chi conduce con lui : Torna il Grande Fratello Vip a gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, giunto alla quarta edizione nella sua versione celebrities, sarà condotto per la prima volta da Alfonso Signorini. Al suo fianco una coppia di opinionisti d’eccezione: Wanda Nara e P

Grande Fratello VIP 2020 - Pupo e Wanda Nara nuovi opinionisti : è ufficiale : I rumors erano azzeccati, Pupo e Wanda Nara faranno parte della squadra di Grande Fratello VIP 4 (dal prossimo gennaio su Canale 5) nel ruolo di opinionisti affiancando il neo-conduttore Alfonso Signorini. La conferma dell'approdo giunge direttamente dai canali social del reality show che annuncia: #GFVIP STA TORNANDO! La casa più spiata d'Italia vi aspetta da gennaio in prima serata su #Canale5...condotto per la prima volta da ...

Grande Fratello Vip - Wanda Nara e Pupo opinionisti : è ufficiale : I nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip sono Pupo e Wanda Nara È ufficiale: Wanda Nara e Pupo sono i nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip. Mediaset ha confermato i gossip dell’ultimo periodo con un comunicato stampa diramato mercoledì 13 novembre. La moglie di Mauro Icardi e il cantante fiorentino affiancheranno Alfonso Signorini, il nuovo […] L'articolo Grande Fratello Vip, Wanda Nara e Pupo opinionisti: è ufficiale ...