Il Genk | “Il Napoli non ha bloccato Berge | su di lui anche il Liverpool”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 13 novembre 2019) “Ilnon ha, ma ne abbiamo parlato”. Dimitri De Condé, il direttore sportivo del, ha parlato a Radio Punto Nuovo di mercato e della possibilità che proprio ilabbia messo nel carrello degli acquisti il centrocampista: “Che ilsia interessato a Sander, però, è una possibilità. Sappiamo cheil Liverpool lo segue con attenzione. Klopp ha parlato con il ragazzo dopo la partita ad Anfield,complimentandosi con lui per la prestazione. In Italia ci sono club che seguonoe ilpotrebbe essere uno di questi, ma ad oggi non abbiamo offerte concrete sul tavolo. Ad oggi, poi nelle prossime settimane le cose potrebberocambiare”. De Condé conferma i buoni rapporti con Giuntoli: “Quando abbiamo giocato contro di loro abbiamo comunque avuto un incontro molto piacevole con tutto il board della dirigenza azzurra e il ...

violanews : Berge, concorrenza forte. Ds Genk: 'Sì, piace al Napoli ma c'è anche il Liverpool' - - sscalcionapoli1 : Eurorivali – Il Genk alla ricerca di un allenatore: due nomi per il dopo Mazzù - rouch932 : RT @enzogoku69: @SpudFNVPN Non accetta ancora nulla perché il suo desiderio è il NAPOLI il SAN PAOLO DI DS10, CARLETTO...fino a dopo il.GEN… -