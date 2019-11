Il Commissario Ricciardi non andrà in onda a primavera 2020 | le riprese terminano fra un

Fonte : spettacoloitaliano

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Ilmessa inposticipata ad autunno, Alessandro D'Alatri «Ledovevano cominciare a febbraio scorso» Bisognerà attendere ancora un anno per vedere in prima serata su Rai 1 l’esordio de “Il”. La fiction, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, nonpiù in, come era previsto inizialmente nei Palinsesti della Rai 2019/.Dopo essere stata presentata in anteprima al FeST con il primo trailer (vedi qui), le ultime novità sulla messa inarrivano proprio dal profilo social del regista Alessandro D’Alatri.Alessandro D'Alatri commenta «Mi aspettano 3-4 mesi di post produzione» Il regista, sempre molto disponibile a interagire con i fan, ha scritto alcune risposte riguardo la messa inde Il. Nel frattempo, il set è fisso da qualche mese a Napoli e in ...

InfoNapoles : Largo Donnaregina set per il commissario Ricciardi - cronista73 : Largo Donnaregina set per il commissario Ricciardi - Notiziedi_it : Largo Donnaregina set per il commissario Ricciardi -