«YOU» | la seconda stagione torna il 26 dicembre su Netflix

YOU su Netflix : data inizio e anticipazioni seconda stagione : Quando esce you 2 su Netflix Dopo il successo riscosso con la prima stagione di You, Netflix ha deciso di mandare in produzione anche la seconda stagione della serie TV, un thriller psicologico il cui tema principale è lo stalking. L’ultimo episodio si era concluso con il ritrovamento del corpo della povera Beck, uccisa brutalmente […] L'articolo You su Netflix: data inizio e anticipazioni seconda stagione proviene da Gossip e Tv.

YOU - la seconda stagione su Netflix dal 26 dicembre. Ecco la locandina : You, Joe da cacciatore a preda nella seconda stagione? Penn Badgley torna nei panni dello psicopatico innamorato dal 26 dicembre su Netflix Torna You. Dal 26 dicembre 10 nuovi episodi saranno disponibili su Netflix in tutti i paesi in cui il servizio è attivo. Creata da Sara Gemble e Greg Berlanti sulla base del romanzo di Caroline Kepnes, You racconta la storia di uno psicopatico innamorato interpretato da Penn Badgley. La prima stagione ...