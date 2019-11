Finisce il sogno mondiale | Italia Under 17 eliminata dal Brasile

Baseball - Preolimpico 2019 : Italia - tra squalifiche del post Spagna e sconfitta con l’Olanda il sogno Tokyo 2020 Finisce qui : finisce malissimo l’avventura dell’Italia al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Adesso è ufficiale: gli azzurri non saranno in Giappone, perché svanisce anche l’ultima possibilità di qualificarsi di fronte alla sconfitta subita per mano dell’Olanda con il punteggio di 3-8. Gli olandesi, con la vittoria contemporanea di Israele per 11-1 sul Sudafrica, vanno dunque al torneo finale di qualificazione che ...