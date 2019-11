Damascelli | ' Sembra che la Juve non segua le indicazioni di Sarri | CR7 fuori giri'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 12 novembre 2019) La partita contro il Milan ha messo in evidenza unantus un po' in difficoltà dal punto di vista fisico e tecnico: di fatto solo una prodezza di Dybala ha permesso ai bianconeri di ottenere una vittoria molto importante per la classifica e non solo. Ad analizzare il momento dei bianconeri è stato il noto giornalista Toninel suo editoriale su 'Il Giornale': stando al pensiero dii bianconeri fanno ancora molta fatica a seguire. Lo stesso giornalista ha criticato il gioco visto in tutta la Serie A, mancano velocità ed agonismo ed è questa la principale criticità del nostro campionato nei confronti soprattutto della Premier League. Piccolo rifermento anche al Milan di Pioli, con il tecnico ex Fiorentina, Inter e Lazio che sta cercando di ricostruire l'identikit di una società gloriosa come quella milanese. La critica principalel'ha però mossa a ...