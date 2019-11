Apple AirPods Pro | i nuovi auricolari sono il modello da battere

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 11 novembre 2019) In meno di tre anni glidiventati un vero e proprio fenomeno culturale. Morto il jack audio per le cuffie,diventati la soluzione made in Cupertino più sensata da abbinare al nuovo telefono, trasformandosi presto negliwireless più venduti del circuito o addirittura, stando ai dati della Mela, nelle cuffie più vendute in assoluto. Dimenticata la satira iniziale, questi piccoli, bianchi e leggerissimihanno lasciato tutti a bocca aperta, spingendo la concorrenza a darsi da fare per cercare di contrastare. Ma l'azienda guidata da Tim Cook ha risposto colpo su colpo: a marzo con un aggiornamento che introduceva la ricarica wireless e, più di recente, con iPro, i primi con la cancellazione attiva del rumore. Una novità non da poco visto che rivoluziona le cuffiette senza fili per come le abbiamo ...

AppleNews_it : RT @pcexpander: Xiaomi Air 2 vs Xiaomi Airdots, ecco come evolvono gli anti-AirPods - pcexpander : Xiaomi Air 2 vs Xiaomi Airdots, ecco come evolvono gli anti-AirPods - mb4k_tech : Quali app utilizzate per modificare le vostre foto? ?? * * * * #apple #phitoshop #ipad #pixelmator #imac… -