Ex Ilva | Boccia Confindustria | ' nazionalizzare? Il problema è chi paga'

Ex Ilva - l’ultimatum di Conte ad Arcelor Mittal : “Avete 48 ore”. Boccia : “Non accettiamo ricatti” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, concede 48 ore ad Arcelor Mittal per rispondere a Palazzo Chigi e offrire una nuova soluzione per uscire dall'impasse sull'ex Ilva. I 5mila esuberi sono "inaccettabili" per Conte, mentre il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ribadisce: "Non accetteremo ricatti".Continua a leggere