Fonte : optimaitalia

(Di martedì 5 novembre 2019) Per chi è alla ricerca sempre dic'è una notizia più che interessante: la nuovadell'app di messaggistica ha appena integrato un notevole numero di emoji di varia natura. Una volta inserite nella versione sperimentale del servizio queste non tarderanno neanche su quella stabile. Giusto è dunque imparare a conoscerle in ognidettaglio e soprattutto. Ledi zecca sono apparse all'interno dellasiglata 2.19.315. Si tratta di simboli e faccine già integrate dal noto consorzio Unicode che, tuttavia, ora possono iniziare ad essere utilizzate, almeno da chi usufruisce della versione sperimentale della ben nota app di comunicazione. La primadiemoji è quella presente nell'immagine in apertura articolo, così come segnalata dal noto leaker WAInfo. Questo primo gruppo racchiude ...

OptiMagazine : Carrellata di nuove emoticon #WhatsApp in beta Android a novembre e loro significato -