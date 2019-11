La moviola del sabato di Serie A – De Ligt ripete ‘quasi’ Lecce | Lautaro come Ronaldo | ma

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 3 novembre 2019) Quanti giorni sono passati da mercoledì a? Tre. Cosa è cambiato inA? Il turno, 11° e non più 10°, e le partite in programma. Sì, solo questo. Perché per il resto sembra essere proprio tutto uguale e identico. Una sorta di replay di qualche sera fa. Polemiche arbitrali, strascichi, veleni, frecciate. Sta iniziando a diventare preoccupante. E, forse, sta iniziando a diventare anche un alibi per ogni squadra. Quando non c’era la Var, tutti a condannare l’arbitro. Adesso che c’è, tutti a condannare… l’arbitro. Sempre lui, che però questa volta (secondo tanti) sbaglia perché non va a controllare. Ora, basta un minimo di lucidità per pensare: se non viene mandato a controllare, evidentemente, è perché non c’è motivo. Non serve. Chi è dietro la telecamera, avendo qualche minuto di tempo in più per verificare, esegue alla perfezione il ...

