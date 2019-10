Steam aggiorna il suo look | ecco la nuova libreria disponibile per tutti

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Il restyling delladiè oraperi giocatori. L'ultimomento infatti ha messo la parola fine al periodo di beta, dopo quasi sei settimane di test.La modifica dellanon cambia solo l'aspetto, ma apporta anche alcune funzioni ben progettate per generare interesse per gli eventi in-game e consentire agli utenti di scoprire a colpo d'occhio se qualcuno dei loro giochi ha ricevuto un particolaremento. Inoltre, laconsente di creare e modificare tag e funzioni di filtro in modo da organizzare al meglio la vostradi giochi.L'mento è stato pubblicato oggi insieme alla versione beta di Remote Play Together, l'ultima funzionalità diche consente di giocare online con gli amici in cooperativa locale. Sebbene questa feature non sia correlata allainterfaccia utente della, Valve ha deciso ...