MotoGp | Iannone non si illude in Malesia | “le cose saranno più complicate rispetto a

Fonte : sportfair

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Il pilota dell’Aprilia ha parlato in vista del Gran Premio di Sepang, sottolineando come cimaggiori insidieall’Australia Il sesto posto ottenuto in Australia mette di buon umore Andrea, che si prepara adesso ad affrontare in sella alla sua Aprilia il Gran Premio della, penultimo appuntamento della stagione. Costanza Benvenuti/LaPresse Il pilota di Vasto non sicomunque in vista della gara in, sottolineando come i problemi non siano spariti d’incanto. Interrogato al sito ufficiale del team, ‘The Maniac‘ ha sottolineato: “veniamo da una buona gara, dove siamo stati capaci di sfruttare al meglio le caratteristiche della pista e della moto. Sappiamo comunque che a Sepang, almeno sulla carta, lepiù. Ci sono lunghi rettilinei e accelerazioni da bassa velocità, aspetti dove ...

BottoDavide : RT @gponedotcom: Iannone: 'Le cose saranno più complicate per l'Aprilia a Sepang': A. Espargarò: 'Sarà un weekend con tante incognite, ma q… - finamorej : RT @gponedotcom: Iannone: 'Le cose saranno più complicate per l'Aprilia a Sepang': A. Espargarò: 'Sarà un weekend con tante incognite, ma q… - Flyin18T : MotoGP, Iannone: 'Le cose saranno più complicate per l'Aprilia a Sepang' -