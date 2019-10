Lo smartphone pieghevole di Xiaomi avrà un design simile al Motorola Razr | secondo questo

Huawei Mate X - prezzo e uscita dello smartphone pieghevole : Huawei ha annunciato l'arrivo sul mercato di Huawei Mate X, lo smartphone pieghevole annticipato nel febbraio scorso al Mobile World Congress di Barcellona. A partire dal 15 novembre, il telefono sarà venduto sul mercato cinese in quantità limitate ad un prezzo di 16.999 yuan (circa 2150 euro): non è stato ancora chiarito se ci sarà una commercializzazione del device anche a livello europeo. La casa di Shenzhen, infatti, ...

Fotocamera punch-hole e molto altro nel nuovo smartphone pieghevole di Xiaomi : Un nuovo brevetto di Xiaomi mostra un nuovo smartphone pieghevole con Fotocamera punch-hole integrata nel display L'articolo Fotocamera punch-hole e molto altro nel nuovo smartphone pieghevole di Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Motorola Razr - prezzo e uscita smartphone pieghevole : Dopo l'arrivo del Samsung Galaxy Fold e di Huawei Mate X, anche Motorola sembra pronta ad annunciare il suo smartphone pieghevole. Si dovrebbe chiamare Motorola Razr e sarà presentato nel corso di un evento in programma a Los Angeles il prossimo 13 novembre. Una novità che sancirebbe l'ingresso del brand controllato da Lenovo nel nuovo mondo dei display flessibili – dove l'azienda ha già investito per il ...

smartphone pieghevole Motorola RAZR dal 13 novembre - scacco matto a Huawei e Samsung? : Tra i due litiganti il terzo gode. Il celebre proverbio potrebbe fare al caso dello Smartphone pieghevole Motorola RAZR in opposizione ai device della stessa categoria già sul campo tra alterne vicende, ossia il Huawei Mate X e il Samsung Galaxy Fold. Il nuovo arrivato potrebbe cambiare le carte in tavola e di fatto rompere un duopolio. Lo specifico annuncio per un nuovo evento del brand è stato dato dall'azienda statunitense nelle scorse ...

Microsoft Surface Duo - lo smartphone pieghevole/ Video - prezzo - novità : userà Android : Microfost lancia il Surface Duo, il nuovo 'smarpthone pieghevole': novità, prezzo e uscita, userà Android e non Windows. Lanciati Pro 7, Laptop 3 e Pro X

Microsoft Surface Duo - lo smartphone pieghevole con Android : Due anni dopo l'addio agli smartphone Lumia, Microsoft torna prepotentemente nel mercato smartphone annunciando il nuovo Surface Duo. Non sarà quel Surface Phone che l'azienda di Redmond ha promesso di sviluppare nel momento in cui ha deciso di vendere quanto rimaneva in azienda di Nokia smantellando la divisione relativa ai Windows Phone, ma ci assomiglia molto. Nel corso di un evento a New York in cui l'azienda ha ...

Mi MIX Alpha non sarà uno smartphone pieghevole : Lei Jun ha parlato: Mi MIX Alpha non è uno smartphone pieghevole. Lo schermo sarà di tipo waterfall, simile a quello di Huawei Mate 30 Pro. L'articolo Mi MIX Alpha non sarà uno smartphone pieghevole proviene da TuttoAndroid.

Lenovo ha in mente uno smartphone pieghevole in due punti - sarà Motorola RAZR 2020? : Nuove immagini di brevetto depositate da Lenovo e ricreate da LetsGoDigital mostrano un concept diverso rispetto a quanto abbiamo visto finora: un dispositivo pieghevole in grado di piegarsi in due diversi punti attorno all'asse orizzontale, non solo nel mezzo. L'articolo Lenovo ha in mente uno smartphone pieghevole in due punti, sarà Motorola RAZR 2020? proviene da TuttoAndroid.

Lo smartphone pieghevole di Samsung è in vendita. Ma solo in Corea : Otto anni per mettere a punto, il lancio ufficiale a fine aprile, poi il ritiro dal mercato immediato dato che già dopo pochi giorni di utilizzo lo schermo funzionava male, quando non si rompeva. Ora i tecnici della Samsung però sono sicuri di aver risolto i problemi strutturali della loro nuova e p

I Galaxy Fold - gli smartphone di Samsung con schermo pieghevole - saranno in vendita dal 6 settembre : I Galaxy Fold, gli smartphone di Samsung con schermo pieghevole, saranno in vendita dal 6 settembre. I Galaxy Fold avrebbero dovuto essere messi in vendita a partire dall’aprile di quest’anno, ma c’era stato qualche problema nel funzionamento degli schermi pieghevoli ed era

Questo smartphone pieghevole di LG sembra magnifico - ma è solo un brevetto : Un nuovo brevetto di LG ci mostra uno smartphone pieghevole dotato di una doppia cerniera e di una stilo, con un design davvero molto particolare. L'articolo Questo smartphone pieghevole di LG sembra magnifico, ma è solo un brevetto proviene da TuttoAndroid.