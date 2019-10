Il Collegio 4 | diretta di martedì 29 ottobre 2019

Il Collegio 4 - 2a puntata/ Allievi e diretta : Andrea Maggi difende Maggy Gioia : Il Collegio 4, anticipazioni e diretta 29 ottobre: chi sarà espulso? Gli studenti saranno alle prese con Gabriele D'Annunzio, il primo computer e l'aerobica

IL Collegio 4 - 2a PUNTATA/ Allievi e diretta : insulti e critiche per Maggy Gioia : Il COLLEGIO 4, anticipazioni e diretta 29 ottobre: chi sarà espulso? Gli studenti saranno alle prese con Gabriele D'Annunzio, il primo computer e l'aerobica

Il Collegio 4 - anticipazioni e diretta di martedì 29 ottobre 2019 : martedì 29 ottobre 2019, alle ore 21.20, torna su Rai 2 la quarta stagione de Il Collegio, il reality che sposta all'indietro le lancette dell'orologio storico e fa in modo che un gruppo di adolescenti possa vivere e studiare stando alle regole dei severi istituti scolastici del passato. L'anno scelto come ambientazione temporale della quarta edizione è il 1982, quello in cui l'Italia di Bearzot vinse i Campionati di Calcio. Potrete seguire ...

Il Collegio 4 : prima puntata - Benedettagea molla | Diretta 22 ottobre : Il Collegio 4 è pronto per la sua prima puntata, in onda su Rai 2 nel primetime di martedì 22 ottobre 2019. Questa volta l’ambientazione riguarda gli anni Ottanta e precisamente l’82. A guidarci sarà la voce di Simona Ventura, che ci rivelerà aneddoti e curiosità su quell’epoca e sulla sua esperienza Diretta con professori e scuola. Nella prima puntata potremo conoscere i 20 ragazzi che fanno parte del cast di quest’anno. ...

Il Collegio 4 : prima puntata - subito scherzi alla Petolicchio | Diretta 22 ottobre : Il Collegio 4 è pronto per la sua prima puntata, in onda su Rai 2 nel primetime di martedì 22 ottobre 2019. Questa volta l’ambientazione riguarda gli anni Ottanta e precisamente l’82. A guidarci sarà la voce di Simona Ventura, che ci rivelerà aneddoti e curiosità su quell’epoca e sulla sua esperienza Diretta con professori e scuola. Nella prima puntata potremo conoscere i 20 ragazzi che fanno parte del cast di quest’anno. ...

Il Collegio 4 - 1a puntata/ Diretta e allievi : lacrime per i non ammessi ma... : Il Collegio 4 anticipazioni e Diretta prima puntata: torna in onda oggi 22 ottobre. La nuova edizione ha inizio con la prova di ammissione per i ragazzi

Il Collegio 4 : prima puntata - si tagliano i capelli! | Diretta 22 ottobre : Il Collegio 4 è pronto per la sua prima puntata, in onda su Rai 2 nel primetime di martedì 22 ottobre 2019. Questa volta l’ambientazione riguarda gli anni Ottanta e precisamente l’82. A guidarci sarà la voce di Simona Ventura, che ci rivelerà aneddoti e curiosità su quell’epoca e sulla sua esperienza Diretta con professori e scuola. Nella prima puntata potremo conoscere i 20 ragazzi che fanno parte del cast di quest’anno. ...

Il Collegio 4 : prima puntata - esame d’ingresso - diversi bocciati | Diretta 22 ottobre : Il Collegio 4 è pronto per la sua prima puntata, in onda su Rai 2 nel primetime di martedì 22 ottobre 2019. Questa volta l’ambientazione riguarda gli anni Ottanta e precisamente l’82. A guidarci sarà la voce di Simona Ventura, che ci rivelerà aneddoti e curiosità su quell’epoca e sulla sua esperienza Diretta con professori e scuola. Nella prima puntata potremo conoscere i 20 ragazzi che fanno parte del cast di quest’anno. ...

Il Collegio 4 - diretta : [live_placement] Il Collegio, anticipazioni puntata 22 ottobre 2019 Quarta edizione per Il Collegio, docu-reality che negli anni è diventato un fenomeno di costume presso i giovani e i giovanissimi. Dopo il 1960, il 1961 e il 1968, venti ragazzi (qui il cast di studenti e professori) saranno catapultati direttamente negli anni Ottanta, tra Commodore 64, break dance e Urban Art. TvBlog segue la prima puntata in diretta.prosegui la ...

IL Collegio 4 - 1a PUNTATA/ Diretta e allievi : Mariana Aresta subito protagonista! : Il COLLEGIO 4 anticipazioni e Diretta prima PUNTATA: torna in onda oggi 22 ottobre. Ecco il corpo docente e tutti gli allievi che saranno catapultati negli anni '80 da Simona Ventura

Il Collegio 2019 dove vedere la diretta in tv - streaming - replica : IL Collegio 2019 dove vedere. Torna con la quarta edizione da martedì 22 ottobre l’esperimento televisivo che catapulta un gruppo di 20 studenti nel 1982. Ecco di seguito qualche informazione sul programma, il cast e dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Il Collegio 2019 torna su Rai 2 con la nuova edizione Dopo l’exploit di ascolti e di consensi della critica delle prime tre stagioni, ...