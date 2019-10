Inter-Borussia Dortmund in TV e in streaming

Inter-Borussia Dortmund oggi (23 ottobre) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : oggi mercoledì 23 ottobre (ore 21.00) si gioca Inter-Borussia Dortmund, match valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020 di calcio. Si tratta di una partita fondamentale per i nerazzurri che hanno un solo punto in classifica e scenderanno in campo con l’obbligo di vincere per continuare a sperare concretamente nella qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. I ragazzi di ...

Calcio - Champions League 2019-2020 : Inter-Borussia Dortmund - la banda di Conte a caccia dei tre punti - tedeschi con assenze : Domani alle ore 21.00 l’Inter di Antonio Conte tornerà in campo per il terzo incontro del Gruppo F della Champions League 2019-2020. La compagine meneghina ha assoluta necessità di centrare i tre punti per sperare nel passaggio di turno. Il pareggio interno all’esordio contro lo Slavia Praga (1-1) e la sconfitta immeritata (2-1) contro il Barcellona hanno messo la Beneamata in una condizione di classifica poco rosea, con un solo ...

Inter-Borussia Dortmund - Conte : “Non dobbiamo concedere ripartenze. Lukaku? Si è integrato bene” : INTER BORUSSIA Dortmund Conte- Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Inter-Borussia Dortmund, ha colto l’occasione per evidenziare l’imminente sfida di Champions League, con nerazzurri chiamati alla vittoria per tenere vive le speranze del sogno europeo. Sul match di domani: “Basterà ripetere la gara contro il Barcellona? Questo non lo so, […] L'articolo Inter-Borussia Dortmund, ...

Borussia Dortmund - assenze pesanti in vista della sfida con l’Inter : out Marco Reus e Paco Alcacer : Il club tedesco arriverà a Milano senza due pedine fondamentali, costrette al forfait per problemi fisici Il Borussia Dortmund deve fare a meno di due pedine importanti in vista del match di domani contro l’Inter, l’allenatore Favre infatti ha escluso dalla lista dei convocati sia Paco Alcacer che Marco Reus. I due giocatori non sono saliti questa mattina sull’aereo per Milano, per problemi fisici diversi tra loro. Lo ...

Borussia Dortmund in emergenza contro l'Inter : Alcacer potrebbe essere assente : C'è già grande attesa in casa Inter per la sfida di Champions League che si giocherà mercoledì 23 ottobre, alle ore 21, allo stadio Meazza e che vedrà i nerazzurri affrontare il Borussia Dortmund. Una sfida quasi "da dentro o fuori" visto che i tedeschi sono in testa al girone con il Barcellona a quota 4 punti, mentre il club meneghino è ultimo con un solo punto. Un nuovo passo falso, dunque, rischierebbe di porre già fine alle speranze di ...

Inter - Sensi ancora ko : problema alla coscia - non recupera per il Borussia in Champions. Conte è nei guai : Un nuovo problema fisico rallenta il recupero di Stefano Sensi. Il centrocampista dell'Inter, in fase di reinserimento in gruppo a seguito dell'elongazione dell'adduttore che si era procurato durante Inter-Juventus, ha accusato un piccolo fastidio alla coscia destra durante l'allenamento di giovedì.