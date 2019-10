Dall’oro del dolore all’eutanasia | è morta la campionessa paralimpica Marieke Vervoort

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Ha scelto di non morire di, dopo quasi esserediogni giorno dei suoi giorni. Ha scelto di vincere tutto, e di battere pure la malattia.ha scelto di morire, martedì scorso. Ha fatto ricorsoa 40 anni, a causa delle gravi sofferenze che le causava una malattia degenerativa diagnosticata quando ne aveva 21. DaOlimpica. Sulla sua carrozzina l’atleta belga aveva vinto una medaglia d’oro nei 100 metri T52 e un argento nei 200 metri T52 alle Paralimpiadi di Londra 2012, e poi l’argento nei 400 metri (T51/52) e il bronzo nei 100 metri (T51/52) alle Paralimpiadi di Rio. Le sue medaglie “con due facce: una felice e una triste”. Nel 2008aveva firmato i documenti che le avrebbero permesso in seguito di fare ricorso, che in Belgio è legale, e si era liberata: “Non è un omicidio – ...

