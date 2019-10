“Ti denuncio!” Eliana Michelazzo attacca Massimo Giletti | per il giornalista si mette

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 22 ottobre 2019) “Trovo assurdo che, che si vanta sempre di essere in una testata giornalistica, mi abbia mandato un cronista con la telecamera nascosta facendomi seguire per tutto il viaggio da Bari a Roma, senza dirmi nulla. Io voglio sapere il nome e cognome di questa persona perché intendo adire a vie legali’”. Così all’Adnkronos l’ex manager di Pamela Pratiesprime tutto il suo disappunto dopo la puntata di ‘Non è l’Arena’ andata in onda ieri sera e che ospitava in studio Pamela Prati e Roberto D’Agostino. “Trovo assolutamente scorretto che uncon la telecamera nascosta tenti di estorcermi informazioni seguendomi per quattro ore e fingendosi un mio fan -sottolinea- Tra l’altro a lui non ho raccontato niente di diverso da quello che ho sempre detto su Pamela Perricciolo”.‘’Poi questo-prosegue la- si è pure alzato, è sceso con me e mi ha ...

