Golf – Portugal Masters | Lewis difende il titolo | in campo sei italiani

(Di martedì 22 ottobre 2019) Eurotour: Tomilal, inParatore, Migliozzi, Bertasio, Gagli, Bergamaschi e Manassero L’European Tour fa tappa in Portogallo, al Dom Pedro VictoriaCourse di Vilamoura, per il(24-27 ottobre) prima del gran finale con un torneo del WGC (HSBC Champions) e gli ultimi tre eventi delle Rolex Series. Saranno sei gli azzurri inin una gara che offre buone possibilità per recitare ruoli da protagonisti: Renato Paratore, Guido Migliozzi, Nino Bertasio, Lorenzo Gagli, Filippo Bergamaschi e Matteo Manassero.ill’inglese Tom, che ha ottenuto entrambi i suoi successi nel circuito in questo torneo (l’altro nel 2011), in un contesto di cui fanno parte i connazionali Matt Wallace, Eddie Pepperell, Lee Westwood e Chris Wood, il tedesco Martin Kaymer, i sudafricani Brandon Stone. Justin Walters e George ...

