È morto Hideo Azuma | autore di manga noto per “Pollon del monte Olimpo” e “Nanako SOS”

È morto Hideo Azuma - il creatore di Pollon : Il fatto è avvenuto lo scorso 13 ottobre, ma la notizia è stata diffusa solo in questi giorni: Hideo Azuma, uno dei mangaka più celebri e amati al mondo, è morto al’età di 69 anni per le complicazioni di un cancro all’esofago. La famiglia ha preferito svolgere delle esequie private e dare l’annuncio della sua scomparsa solo in seguito. Autore prolifico dalla creatività geniale e per certi versi sregolata, Azuma è stato ...