Italia Viva | Renzi svela il simbolo alla Leopolda | «Prendo la tessera numero 1»

La Leopolda fa esplodere lo scontro tra Italia Viva e il Pd : Il partito 'delle tasse e delle tessere: dalla Leopolda parte il cannoneggiamento contro il Partito democratico, la casa madre che Matteo Renzi ha ripudiato e che oggi è dipinta come il partito dei vizi da Prima Repubblica. Ma dal Pd la risposta è secca, dura e materializza lo spettro del voto: se Renzi e il suo partito deve "distruggere per esistere, il viaggio del Titanic è appena cominciato". Ad aprire il fuoco, politicamente parlando, è ...

Italia Viva - svelato il simbolo del partito di Renzi : è un gabbiano stilizzato. L’ex premier : “A me la tessere numero uno” : La scritta Italia Viva in blu e fucsia, il gabbiano stilizzato che la sormonta, una fascia fucsia sottostante: è il simbolo del nuovo partito di Matteo Renzi scelto con un voto online e calato in formato gigante sopra il palco della Leopolda. Il simbolo era il secondo fra i tre sottoposti a consultazione. “Non so se c’è un leader, so che c’è una squadra che farà dell’Italia un posto più bello”, ha detto Renzi prima di ...

Rossi Italia Viva vuole la scissione 'a rate' - il Pd reagisca : "Italia Viva di Renzi e' alleata del Pd ma e' comunque un'altra forza politica rispetto al Partito Democratico". Lo dice il Rossi a Italpress

Leopolda 10 - l’ex M5s Catello Vitiello : “Dalla massoneria a Italia Viva? Renzi lo sa - non è un problema” : Catello Vitiello, deputato del Gruppo misto, dopo l’espulsione dal M5s durante la campagna elettorale, perché si scoprì che era un iscritto ‘in sonno’ alla loggia massonica napoletana conosciuta come La Sfinge aderente al Grande Oriente d’Italia, annuncia la sua adesione a Italia Viva durante la Leopolda 10 in corso a Firenze. “Credo nel progetto e credo a Renzi. Lui è stato a dirmi che voleva che fossi parte di questo progetto. La ...

Leopolda 10 - i parlamentari di Italia Viva : “Bene l’asse col M5s contro il limite al contante fissato a 1000 euro” : No a nuove tasse e no all’abbassamento del tetto al contante. I parlamentari di Italia Viva, intervistati alla Leopolda 10, a Firenze,si trovano d’accordo con le posizioni del M5s: “Bene l’asse con Di Maio contro il limite a 1000 euro per i pagamenti in contante” dicono Francesco Bonifazi ed Ettore Rosato. Contrario alla sugar tax il deputato Luigi Marattin: “È un problema di educazione alimentare, tassare le ...

Leopolda 10 - Renzi : “Con Italia Viva mai più signori delle tessere - primo partito senza correnti” : “Italia Viva è il primo partito de-correntizzato. Dalle 18 ci sarà la possibilità di iscriversi al partito, solo on line, non ci sono persone che fanno i signori delle tessere. Il tempo dei signori delle tessere è finito”. A dirlo, dal palco della Leopolda 10, il leader di Iv, Matteo Renzi, che ha aperto i lavori della seconda giornata. “Quando diciamo che quota 100 non va bene non stiamo attaccando gli anziani – ha ...